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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:43
GALeon написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
[/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару[/quote]
Ага - а якщо пересічних ще і менше стане, то тоді взагалі ціни впадуть ще сильніше...
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Sam17a
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:06
Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав:
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.
У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.
Цей процес триватиме певний час (інерційність).
Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає
- той диктує умови.
ПС: І ще. Все це не стосується товарів із нееластичним попитом. Всі ці товари будуть зростати в ціні і то суттєво та в міру своєї ваги додавати до величини інфляції. Для прикладу класичний хліб (батон) по 30 грн/шт - це тільки питання часу.
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
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Realist
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:13
Realist написав:
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
звичайно, при мізерній вартості праці та її частці у собівартості, девальвація саме то що оживить економіку, а ще до неї, підняти податки, акцизи, збори, та ціни на е.е., це так, "щоб два рази не вставати"
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:44
Realist написав:
Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.
У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.
Цей процес триватиме певний час (інерційність).
Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає
- той диктує умови.
Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.
Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.
О экономике и курсе валют.
Блажен кто верует.
Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.
Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.
И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.
Придется ряд товаров ввозить.
Той, хто зараз продає, той буде завтра думати, чим заповнити полиці)
Люди не ломанутся массово воевать.
Люди массово ломанутся за кордон.
Правильно тут сказали выше - цены не упадут. Упадет качество.
В этой ситуации курс будет уже не важен. Если он останется стабильным, гривну печатать не будут - пенсионеры просто начнут побираться.
Если продолжится контролируемая девальвация, меньше будет желающих купить ОВГЗ, зато бюджетники выживут. ИМХО.
У меня стойкое ощущение, что Украине напечатают столько СКВ, сколько нужно.
От того и золото в гору поперло.
Президент Ирана, пошлины Китая на авто, вброс о поставках оружия рф- это штрихи к портрету конца единого мира..
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Навуходоносор
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:55
Навуходоносор написав:
О экономике и курсе.
Блажен кто верует.
Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.
Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.
Ага. Це як в тому анекдоті про підняття акцизів на алкоголь. Коли син дізнається, що це не тато тепер буде менше пити, а син менше їсти. Так само і тут. Кости ніби порізали, але чи в правильному напрямку. Повірте, ще є потенціал.
Навуходоносор написав:
И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.
Придется ряд товаров ввозить.
Так. Буде і таке. Але багато хто оптимізується. Все буде залежати виключно від ринку збуту. Буде ринок збуту - будуть живі підприємства. Не буде - закриються. Але якщо не буде ринку збуту, то нічого і не потрібно буде ввозити. Все просто.
Ну і не забувайте стару українську приказку: "Грошей не має. Грошей взагалі не має. Треба йти міняти долари.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:01
Припущу, хоча цього і не варто робити, що будуть намагатись триматися курсу 40 по якійсь ірраціональній любові до цієї цифри. Тільки глянути в програму уряду 2019 р.
● економіка України (ВВП) зросте на 40%
● Збільшення кількості працевлаштованих до 40% від усіх осіб з інвалідністю, що є працездатними
● Зростання до 40% кількості людей, що регулярно займаються спортом або фізичною активністю
● Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року
● Зростання на 40 % рівня задоволеності населення якістю та безпекою життєвого простору в містах
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:08
Realist написав: Навуходоносор написав:
О экономике и курсе.
Блажен кто верует.
Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.
Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.
Ага. Це як в тому анекдоті про підняття акцизів на алкоголь. Коли син дізнається, що це не тато тепер буде менше пити, а син менше їсти. Так само і тут. Кости ніби порізали, але чи в правильному напрямку. Повірте, ще є потенціал.
Навуходоносор написав:
И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.
Придется ряд товаров ввозить.
Так. Буде і таке. Але багато хто оптимізується. Все буде залежати виключно від ринку збуту. Буде ринок збуту - будуть живі підприємства. Не буде - закриються. Але якщо не буде ринку збуту, то нічого і не потрібно буде ввозити. Все просто.
Ну і не забувайте стару українську приказку: "Грошей не має. Грошей взагалі не має. Треба йти міняти долари.
Дякую за зауваження. Вони мають слушність. Але про пару підприємств В2В можу сказати напевне.
Ми оптимізувалися до того.
По подорожчання електроенергії неминуче скорочення штату, підйом ціни (великий, бо у собівартості продукції половина - електроенергія) і відповідно скорочення виробництва у декілька разів. Про прибуток мова взагалі не йде.
Я дуже сильно непевний того, що держава отримає з того більше;)
І ринок збуту буде зменшуватися і вже у травні зменшився дуже відчутно.
Вірніше буде сказати, що торгуючи підприємства напевне виживуть, а от виробничі - під питанням. Отже, нововведення - це потужний удар перш за все по виробниках.
Але. "Родина в опасности!"
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Чет 23 тра, 2024 11:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:11
Ой+ написав:
Припущу, хоча цього і не варто робити, що будуть намагатись триматися курсу 40 по якійсь ірраціональній любові до цієї цифри. Тільки глянути в програму уряду 2019 р.
● економіка України (ВВП) зросте на 40%
● Збільшення кількості працевлаштованих до 40% від усіх осіб з інвалідністю, що є працездатними
● Зростання до 40% кількості людей, що регулярно займаються спортом або фізичною активністю
● Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року
● Зростання на 40 % рівня задоволеності населення якістю та безпекою життєвого простору в містах
Маю припущення, що ця залежність/любов виведена ще Д.І Мендєлєєвим наприкінці позаминулого сторіччя у його трактаті "О соединении спирта с водой")
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Чет 23 тра, 2024 11:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:12
Навуходоносор Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він в процесі перевозу бізнесу в Словаччину.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
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Додано: Чет 23 тра, 2024 11:17
Дюрі-бачі написав:Навуходоносор
Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.
Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи
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