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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11431114321143311434>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 88
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
35%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:38

це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:39

  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

это шоб поскорее всё поснимали со счетов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й трохи про гроші 8)

«Сорі — але це жахлива робота Національного банку». Валерія Гонтарева про монетарні збитки, військову економіку та лідерство
для доступу до статті необхідно ввести email
За ці сім років, як я пішла з Нацбанку, я ніколи публічно не критикувала НБУ. Але настав час. Тому що неправильна монетарна та валютна політика призводять до неправильного результату й, на жаль, тільки підвищують ризики та накопичують дисбаланси в економіці. Ще в листопаді 2022 року я про це говорила, ви можете знайти інтервью (NV — Ред.), яка є у вас про банки, — жирні коти.

Так, пам’ятаю, йшося про депозитні сертифікати, на яких українські банки добре заробляють, не кредитуючи економіку та сплачуючи за депозитами відсотки, менші за інфляцію.

Як всім відомо, центральні банки — це ті, хто робить політику наперед. Коли у вас вийшло те моє інтерв'ю, мені зателефонували з кількох найбільших банків і сказали: «Ні, ми не жирні коти, ми взагалі дуже бідні нещасні банки під час війни, а ти там у своєму Лондоні нас обзиваєш жирними котами…». Я сказала: хлопці, послухайте, я просто попереджаю, якщо буде неправильна монетарна політика, то будуть неправильні наслідки. А тепер бачимо цей результат — банківська система найприбутковіша за всю історію незалежної України. Вийдіть і спробуйте це пояснити комусь із макроекономістів у світі. Всі скажуть, напевно, потрібна війна, щоб нарешті банківська система отримала найбільший прибуток, так?

Далі банківська система після того, як вже було зроблено аналіз якості активів і стрес-тестування після початку війни, має показник адекватності капіталу Н2 (норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу) майже 21%, а адекватність основного капіталу Н3 (норматив достатності основного капіталу) — майже 13%. Тобто у нас вдвічі вищий капітал, ніж потрібно.

Пояснить міжнародній спільноті, як банківська система під час війни отримала найбільший прибуток у своїй історії? І це, після страшної фази війни. Я про це ще говорю, бо дивлюся, що банкіри вже потирають ручки, бо вони кажуть: о, ми з таким прибутком закінчили, тепер ми собі випишемо великі бонуси, адже ми молодці.

За цей час, з початку війни, ми вижили фінансово виключно тому, що наші міжнародні партнери дали нам 83 мільярди доларів. З яких Національний банк уже продав на ринку 60 мільярдів доларів. Продаючи цю валюту, НБУ чітко розуміє, що ринок перебуває під його повним контролем. І тому НБУ повинен був завжди пам’ятати, що треба тримати гнучкий валютний курс. Є таке поняття у фінансових ринках як outright forward. Це розрахункова величина: ставка НБУ 25% - ставка FedRes 5% = 20%. Я це все спрощую, щоб усі зрозуміли. У вас є ці 20% різниці, і якщо ви так і не відпускаєте курс, то він буде переоцінений на ці 20 відсотків.

Наступне − це кредитна ставка 5−7−9%. Різниця сплачується банкам Мінфіном з бюджету. Ви ставите облікову ставку 25%. Хто вам повинен цю різницю платити? Мінфін, у якого й так у бюджеті 50% запозичених грошей наших іноземних спонсорів.

Ще я хотіла сказати про баланси наших банків на сьогодні. Торік я розуміла, що баланси банків перетворяться в основному на портфель ОВДП і депозитних сертифікатів Національного банку. Пропорція минулого року була близько, напевно, 60%. До кінця війни я думала, що вона буде 80−90%. Зверніть увагу, це не дуже добре, але це не дуже страшно. Просто Нацбанку це треба розуміти. І Мінфіну зокрема. Наприклад, візьмемо портфель Ощадбанку — половина це ОВДП та депозитні сертифікати Нацбанку, 25% - обов’язкові резерви та гроші на коррахунку. І 25% - це кредитний портфель. Ось така наближена схема банківської системи на сьогодні. На жаль, крім операційної підтримки державної програми 5−7−9 банки мало що роблять. Та й і програма ця була започаткована для кредитування малого та середнього бізнесу, а не великим компаніям, як це сталося…

На початку війни мене часто запитували про олігархів, і я відповідала: в Україні немає жодних олігархів зараз. Але головне — уникнути виникнення нових після результатів війни та реконструкції.

як на мене, дуже розумні думки. я теж казав про ці речі.

але чекаю навали хейтерів 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:16

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

это шоб поскорее всё поснимали со счетов.

Так, схоже на максимально тупе рішення. Може 5-10% цих грошей перейде на ФОПи і обкладатиметься мінімальними податками, але 95% тупо зніметься в кеш. І швидше за все доларовий, чекаємо підвищення попиту на синенькі
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:19

  Shaman написав:й трохи про гроші 8)

«Сорі — але це жахлива робота Національного банку». Валерія Гонтарева про монетарні збитки, військову економіку та лідерство
для доступу до статті необхідно ввести email
За ці сім років, як я пішла з Нацбанку, я ніколи публічно не критикувала НБУ. Але настав час. Тому що неправильна монетарна та валютна політика призводять до неправильного результату й, на жаль, тільки підвищують ризики та накопичують дисбаланси в економіці. Ще в листопаді 2022 року я про це говорила, ви можете знайти інтервью (NV — Ред.), яка є у вас про банки, — жирні коти.

Так, пам’ятаю, йшося про депозитні сертифікати, на яких українські банки добре заробляють, не кредитуючи економіку та сплачуючи за депозитами відсотки, менші за інфляцію.

Як всім відомо, центральні банки — це ті, хто робить політику наперед. Коли у вас вийшло те моє інтерв'ю, мені зателефонували з кількох найбільших банків і сказали: «Ні, ми не жирні коти, ми взагалі дуже бідні нещасні банки під час війни, а ти там у своєму Лондоні нас обзиваєш жирними котами…». Я сказала: хлопці, послухайте, я просто попереджаю, якщо буде неправильна монетарна політика, то будуть неправильні наслідки. А тепер бачимо цей результат — банківська система найприбутковіша за всю історію незалежної України. Вийдіть і спробуйте це пояснити комусь із макроекономістів у світі. Всі скажуть, напевно, потрібна війна, щоб нарешті банківська система отримала найбільший прибуток, так?

Далі банківська система після того, як вже було зроблено аналіз якості активів і стрес-тестування після початку війни, має показник адекватності капіталу Н2 (норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу) майже 21%, а адекватність основного капіталу Н3 (норматив достатності основного капіталу) — майже 13%. Тобто у нас вдвічі вищий капітал, ніж потрібно.

Пояснить міжнародній спільноті, як банківська система під час війни отримала найбільший прибуток у своїй історії? І це, після страшної фази війни. Я про це ще говорю, бо дивлюся, що банкіри вже потирають ручки, бо вони кажуть: о, ми з таким прибутком закінчили, тепер ми собі випишемо великі бонуси, адже ми молодці.

За цей час, з початку війни, ми вижили фінансово виключно тому, що наші міжнародні партнери дали нам 83 мільярди доларів. З яких Національний банк уже продав на ринку 60 мільярдів доларів. Продаючи цю валюту, НБУ чітко розуміє, що ринок перебуває під його повним контролем. І тому НБУ повинен був завжди пам’ятати, що треба тримати гнучкий валютний курс. Є таке поняття у фінансових ринках як outright forward. Це розрахункова величина: ставка НБУ 25% - ставка FedRes 5% = 20%. Я це все спрощую, щоб усі зрозуміли. У вас є ці 20% різниці, і якщо ви так і не відпускаєте курс, то він буде переоцінений на ці 20 відсотків.

Наступне − це кредитна ставка 5−7−9%. Різниця сплачується банкам Мінфіном з бюджету. Ви ставите облікову ставку 25%. Хто вам повинен цю різницю платити? Мінфін, у якого й так у бюджеті 50% запозичених грошей наших іноземних спонсорів.

Ще я хотіла сказати про баланси наших банків на сьогодні. Торік я розуміла, що баланси банків перетворяться в основному на портфель ОВДП і депозитних сертифікатів Національного банку. Пропорція минулого року була близько, напевно, 60%. До кінця війни я думала, що вона буде 80−90%. Зверніть увагу, це не дуже добре, але це не дуже страшно. Просто Нацбанку це треба розуміти. І Мінфіну зокрема. Наприклад, візьмемо портфель Ощадбанку — половина це ОВДП та депозитні сертифікати Нацбанку, 25% - обов’язкові резерви та гроші на коррахунку. І 25% - це кредитний портфель. Ось така наближена схема банківської системи на сьогодні. На жаль, крім операційної підтримки державної програми 5−7−9 банки мало що роблять. Та й і програма ця була започаткована для кредитування малого та середнього бізнесу, а не великим компаніям, як це сталося…

На початку війни мене часто запитували про олігархів, і я відповідала: в Україні немає жодних олігархів зараз. Але головне — уникнути виникнення нових після результатів війни та реконструкції.

як на мене, дуже розумні думки. я теж казав про ці речі.

але чекаю навали хейтерів 8)

Можна було б назвати "Ціна Е ОСЕЛІ"
Або "Студент! сесія прийшла"
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:55

  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

Останнє попередження для всіх з резервації
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:20

  sens написав:
  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

Останнє попередження для всіх з резервації

Попередження до чого? По всій Європі є схожі закони, навіть найближчим родичам переказуєш трохи більше ліміту і відразу банк цікавиться навіщо.
А в США взагалі p2p не переказати так просто, тому кеш дуже цінують.

Інше питання що Україна не США, і ситуація зовсім інша, умовна свобода переказів іноді людям життя рятує. Швидше за все побачать розмір відтоку з карт і скоригують ліміт, ну або самі собі в ногу вистрілять, теж не вперше.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Попередження до чого?
що пора гроші виводити із системи
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:38

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:Попередження до чого?
що пора гроші виводити із системи

Як вже сказали, більшість 95% населення все одно живе до цього ліміту, гроші за оренду перекинути або борг до зарплати все це вписується. Навіть зарплату на кілька осіб у чорну розкидати можна, ну максимум кілька карток у різних банках завести, не така проблема.
Але, наприклад, перекупам корчі за довіркою вже не купити, потрібно тягати папір, з квартирами та ін. швидше за все буде як раніше, через договір та фінмон.

Ну а взагалі так, купа народу хто живе з сірих схем вийде в кеш, податки тільки впадуть і тінь сильно підросте. Долар по 45 вже не така далека перспектива.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:09

  zerocool написав: з квартирами та ін. швидше за все буде як раніше, через договір та фінмон.
.
зачем финмон? а как же "передача денег продавцу уже осуществлена ранее, до оформления документов нотариусом" :)
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