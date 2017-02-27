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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11432114331143411435

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 90
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
31
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
4%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37

  remark написав:
  asti написав:
  dimo_0n написав:Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))


Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.

Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д."

Обіцянки-цяцянки. Обіцяти можна все що завгодно, за рік-два-п'ять не буде грошей в бюджеті, будуть тільки розказувати, що маєш право.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:18

  ihorsic написав:Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...

ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:20

  75stasstas75 написав: он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
но у тех, сливших тогда на
гривнедепозиты, ситуйовина с курсом пока не очень трагичная, и в июне даже "в ноль" может получиться выйти.
А может не получиться :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:21

  UA написав:ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы
та ладно
у нас не пиночетовская хунта какая-то.

не обеспечит :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:02

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