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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:14
Vadim_ написав:
USD 40.25 40.45
EUR 43.75 43.90
ІО такого не передбачав
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:17
Victor8 написав: ihorsic написав:
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги
У кого какие мысли по этому поводу?
хз
бюджету постоянно нужны заимствования, в т.ч. за счет огромных подматрасных денег "пересічних". Какой смысл кидать внутренних инвесторов сейчас?
(іmho, еще практически не видно конца долгой тотальной войны)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:19
Mimohod написав: sens написав:
💸😳Київська перепічка уже по 45 грн
У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.
2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
Пропоную індекс Київської перепечки!
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще знами
він зажди казав про індекс банана
(1 кг = 1 $) якщо не помиляюсь
подивіться по чому він зараз
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greenozon
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:24
farm написав:
Практика показує, що в Україні часто виникають ситуації несподіваного і непередбачуваного відкату курсів на період виходу/перевкладення великих гравців на ринку.
Victor8 написав:
О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...
Ринкова ж економіка.
та да
Магія!
Але багато хто шукає відповіді на такі кейси у економічних підручниках
Й навіть знаходить такі відповіді
для свого самозаспокоєння.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:27
flysoulfly написав: farm написав:
Практика показує, що в Україні часто виникають ситуації несподіваного і непередбачуваного відкату курсів на період виходу/перевкладення великих гравців на ринку.
Victor8 написав:
О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...
Ринкова ж економіка.
та да
Магія!
Але багато хто шукає відповіді на такі кейси у економічних підручниках
Ага. І з продажу магічно зникають сині. Це самий надійний показник загону )))
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:30
greenozon написав:
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:46
Victor8
О чем думают люди, которые покупают 3-х летние ОВДП?
Думаю, что для многих это просто загадка...
Попытаюсь ответить про что думал я покупая 5-ти летние ОВДП. Осень 2022, курс 42, цена облигации с погашением в мае 2027 года чуть меньше 700 гривен (с дисконтом). В среду на следующей неделе получу в четвертый раз выплату 48,95 гривен на одну облигацию. Цена на продажу этой облигации сегодня 880 гривен. На следующей неделе после выплаты купона цена будет примерно 840 гривен.
Думал примерно так: курс примерно на пике, начал немного откатываться, ситуация на фронте оптимистичнее стала , куплю облигации , подержу пару лет - получу купоны 4-5 раз, продам дороже с учетом того, что дата будет ближе к погашению и доходность чуток снизится.
Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями. Думаю, что при курсе до 42 нормально должно получиться!
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:47
flysoulfly написав: Victor8 написав: ihorsic написав:
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
Тут возможны варианты:
1) Или владельцы ОВДП "попадут" на деньги
У кого какие мысли по этому поводу?
хз
бюджету постоянно нужны заимствования, в т.ч. за счет огромных подматрасных денег "пересічних". Какой смысл кидать внутренних инвесторов сейчас?
(іmho, еще практически не видно конца долгой тотальной войны)
Либо не думают.
Либо считают, что это мелочи)
Либо такие вказивки из Центра
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:48
greenozon написав: Mimohod написав: sens написав:
💸😳Київська перепічка уже по 45 грн
У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.
2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень
Пропоную індекс Київської перепечки!
був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще знами
він зажди казав про індекс банана
(1 кг = 1 $) якщо не помиляюсь
подивіться по чому він зараз
Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:10
SAndriy1 написав:
Попытаюсь ответить про что думал я покупая 5-ти летние ОВДП. Осень 2022
Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями
но куда затем парковать нажитое непосильным?
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flysoulfly
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