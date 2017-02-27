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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11437114381143911440>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 93
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
32
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
6%
6
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49

Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:52

  remark написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:був такий форумчанин - Зебра, не знаю чи він ще
а як же - пам'ятаємо,чекаємо "34".

У Зебри по числам Фібоначчі наступна цифра після 34 була 55.

ось коли 55 стало виглядати реальністю, він чомусь перевзувся...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:54

  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?

Курс на МБ и в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо? :?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 тра, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:04

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Походу, принятые не так давно законы врагами Украины, толкнули бизнес к выходу из безналичной гривны в нал, слава зе

є хоч які підтвердження - чи просто відчуваю?

Курс в обменках вам ни о чём или надо писять в лицо? :?

дискусію вміємо вести? чи треба вчити?

й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я здогадуюсь, чому курс некомунепотрібного вгору попер.
1). Тому що F16 в Україні так досі на 3й рік війни немає.
2). Всього 33 Абрамси США Україні поставила, тоді як в пустелі Арізони їх там законсервовано 12000.
3). Тому що Німеччина дала Україні снарядів менше, ніж Північна Корея рашці.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:25

В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.

Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.

Как-то так.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:46

  Shaman написав:й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.

Дуже прямо пов'язано, великі суми кешем майже завжди в доларах зберігаються і передаються зі зрозумілих причин
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:54

  Bobua написав:
  flysoulfly написав:
  Bobua написав:нарешті курс йде по плану...

порахував по овдп.

на поч.року курс здачі був 38.85
а річні овдп 17.6% і 4.5% відповідно, різниця 13.1% або 1.03% на місяць.

1.6 курс має бути 40.89
і так далі, аж до 43.94 на поч.2025.

правильно я порахував, НБУ? 😄
это ж "подгон под ответ"
38.85 - это в какой день такой курс слива? в "начале года"- курс слива тогда за 3-4 дня и на 80 коп. менялся, если не больше...


Я записую курси на перший роб.день місяця.
Крім того, якраз там, на межі конверти треба закривати і валют.овдп купувати.

Але і справді -- перші числа цього року були на горбику...:
https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd

Якщо рахувати від меншої бази -- тоді долар трохи випереджає графік. 🤔
38,85 это был не пиковый курс слива в начале года.
уже подзабыл подробности, но по максимальным курсам опты принимали где-то 4-6 января по 39,10-39,45 вроде помню
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:56

  zerocool написав:
  Shaman написав:й як пов'язане зростання курсу з виходом бізнесу в кеш? аж ніяк, не фантазуйте. дуже притягнути за вуха пояснення.

Дуже прямо пов'язано, великі суми кешем майже завжди в доларах зберігаються і передаються зі зрозумілих причин

а я дивлюся динаміку руху готівки
січень - зменшилась на 12 ярдів
лютий - збільшилась на 7 ярдів
березень - збільшилась 20 ярдів
квітень - збільшилась на 8 ярдів
травень - збільшилась на 16 ярдів

на 1 травня рівень готівки складав 788 ярдів. тому всі ваші припущення про повальний вихід бізнесу в кеш поки не підтверджується. тренд є, але він дуже маленький поки що

й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Shaman
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