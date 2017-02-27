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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11436114371143811439

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
33
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
7%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках

Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:08

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках

Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.


І так кажуть млн неплатників податків?
Але ж це все з розряду “не піду у військо, поки всі депутати і їхні сини не вмрут на нулі...” Хіба не так?

А якщо не держава то як тоді?
Анархокапіталізм? Той, що у статтях “страхова компанія “Сонечко” проти московського царства”.

А страхові внески тим страх.компанія правда-правда платитимете? Чи якщо когось із їхніх працівників помітять в монаках, або в одязі дорожчому 10$ з секонду -- то усьо, фініта...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:16

Bobua Податки платити треба, бо закон (держава змушує), а от донати то від чистого серця...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.

Ну и прекрасно!
Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ :lol:
Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею :oops:
  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.

Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать :)
Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.
Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 10:36

  SAndriy1 написав:
  flysoulfly написав:
  SAndriy1 написав:Попытаюсь ответить про что думал я покупая 5-ти летние ОВДП. Осень 2022
Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями
но куда затем парковать нажитое непосильным?

Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами (кеш-флоу покрывает часть трат на жизнь + оф доход без налогов), часть в валюту, часть в крипту на год.

Интересно, вы из 27 года выходите, а на аукционах минфина в это же время наблюдается ажиотажный спрос именно на эти - самые длинные бумаги//))
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:04

  Andrey2512 написав:В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.

Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.

Как-то так.

А почему не в ОГВЗ?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:17

  Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня

Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 16:33

  zerocool написав:
  Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня

Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.

По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
sens
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