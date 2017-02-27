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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 21:47
UA
ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40
(не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
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konstantin kirovograd
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