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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11438114391144011441

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
33
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
7%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 21:47

UA ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40 :lol: (не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:19

  konstantin kirovograd написав:UA ну тогда вредительство это всё что с 1996 года с курса 1.60 до 40 :lol: (не упоминаю купонокарбованец там вообще начинали с купюры 1 и довредительствовали до 1 000 000)

Отсутствие реальной политической автономии НБУ.
В этот раз, Пышного ругать не стоит
Просто очередная диверсия простых решений от ВР и ОП.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 23:26

  konstantin kirovograd написав:сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 00:00

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
Что-то слабо верится - за синюю эмиссию сегодня больше 40,5 не давали. А розница в обменке принимает по 39,50

Киев, обменка, белые - 40.30 прием
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 03:44

  75stasstas75 написав:Киев, обменка, белые - 40.30 прием

USD 40,45 - 40,55
USD синій 40,5 - 40,7
USD 96 40,25 - 40,35
EUR 43,95 - 44
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 11438114391144011441
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