Додано: Сер 12 чер, 2024 19:16

Amethyst написав: Да нет. Никто тут красиво выходить не будет.

Если есть криминал, то под колпаком и сама банка, и она щас ищет для себя защиту.

Есть вариант, шо все само рассосется, но через 1..1.5 мес (када следствие отлежится под сукном) и тогда, действительно, банка вам предложит тихонечко закрыть все щита как рисковому клиенту

Можно попробовать заполучить через адвокатский запрос (доп затраты!) есть ли против/касательно вас ЄРДР (відкрите впровадження) -- ваащето это секрет следствия и не подлежит разглашению ((

Если речь действительно про 2000, то лучше забейте на банк на 1..1.5 мес. Так вы скорее улучшите свою репутацию Да нет. Никто тут красиво выходить не будет.Если есть криминал, то под колпаком и сама банка, и она щас ищетзащиту.Есть вариант, шо все само рассосется, но через 1..1.5 мес (када следствие отлежится под сукном) и тогда, действительно, банка вамтихонечко закрыть все щита как рисковому клиентуМожно попробовать заполучить через адвокатский запрос (доп затраты!) есть ли против/касательно вас ЄРДР (відкрите впровадження) -- ваащето это секрет следствия и не подлежит разглашению ((Если речь действительно про 2000, то лучше забейте на банк на 1..1.5 мес. Так вы скорее улучшите свою репутацию

можно было бы ждать, но не факт что 1-1.5 месно при этом чувствовать себя в чём-то виноватым (ведь банк то заблочил всё, ты в подвешенном состоянии и думаешь - может зря я с тем контрагентом контактировал и т.д.)но! я тварь дрожащая или право имею? Когда будет ешё такая возможность понять кухню банка ? я и вы знаем что было бы если я бы ничего не делал (прошли бы месяцы и разлочилось бы).Но я не знал что открылось бы если бы я начал задавать неудобные вопросы. А теперь знаю и делюсь в вами.Итак, накатал я запрос, но не такой запрос как хотела менеджер (типа прошу объясниться, вот информация по моей транзакции и т.д.)А просто запрос - дайте номера и даты СОУ. Точка.Ответ пришёл в течении пары часов (хз, чего они не взяли 30 дней на ответ, может побоялись что я накатаю жалобу в НБУ ?)Суть ответа: ограничения наложены согласно ДКБО, придите в банк обновитесь (хотя я там был 1 мес назад) и предоставьте доки по операции на эти пару тыщ, и джерела походження коштив.Ну то есть - из-за транзакции на пару тыщ они решили устроить мне дью-дилиженсПопахивает, да ?И, если даже я всё предоставлю - не факт, что банк разрешит работать через ихнюю апликуху и разблочит карточки.Итого: менеджер вводит в заблуждение, что средства заблочены и со счётов снять ничего нельзя. О, ну думаешь - где-то криминал, ЄРДР , ужос-ужос, средства заблочены на месяцы.На самом деле: банк ограничивает согласно договора и давит на тебя с целью чтобы ты принёс всё что можно, а конечная цель - минимизировать риски (в ущерб интересам клиента). Приходишь в банк и снимаешь через кассу, если необходимо - разрываешь договор. Если отказывают - жалобу в НБУ.PS: как же я устал от такого отношения в этой стране... Вечно надо ставить на место.