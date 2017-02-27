Игорь Алексеевич написав:

Investor_K написав: Що це відбувається з готівковим курсом? Що це відбувається з готівковим курсом?

Загон в бакс. Посмотрим летом для чего?Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в СШАУ нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее.