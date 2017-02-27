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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11440114411144211443

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
13%
13
39,50-40,00
33%
33
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:40

  Victor8 написав:Смотрю, сегодня опять резво начали.
В таком темпе 41,00 очень быстро пройдем...
опты никуда не резвят, курсы - как вчера. 40.60 беринехочу. И никому и не надо - это ж не "73.20" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:48

Спред купівлі продажу на міняло майже гривня - щось тут явно не те причому на купівлю курс знижають :!: Щось знають?
Покупка
39.7485
Продажа
40.5767
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:56

  Василь-Рівне написав:Спред купівлі продажу на міняло майже гривня - щось тут явно не те причому на купівлю курс знижають :!: Щось знають?
Покупка
39.7485
это странно...
мой Южный-маркер поднял сегодня покупку на 0.05+0.15=0.20 грн.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:00

Василь-Рівне Це особливості відображення на сайті. Якщо зайти і подивитись по заявкам, то нічого незвичайного. Купляють 40,4-40,65.
Ой+
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