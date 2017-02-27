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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11549115501155111552 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024? Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43 Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 83 Менше 38,00 2% 2 38,00-38,50 1% 1 38,50-39,00 0 0 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 1% 1 40,00-40,50 5% 4 40,50-41,00 24% 20 41,00-41,50 29% 24 41,50-42,00 20% 17 42,00-42,50 5% 4 42,50-43,00 2% 2 Більше 43,00 10% 8 Всього голосів : 83 Додано: Суб 20 лип, 2024 13:18 Василь-Рівне написав: ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу.. Я просто лишній раз переконуюсь про те що писав про тупорилих українців, ім'я їм легіон і навіть на фінансовому форумі їх тьма, тому замовкаю, просиджувачі диванів це не моя аудиторія я буду там де мені дякують а не обливають брудом.І ще зарубайте собі на носі зараз ніхто нічого не паяє, я розумію, що Ви застрягли в минулому тисячолітті, тому наголошую паяють зараз роботи, а всі решта просто складають грамотно підбираючи комплектуючі, там де паяють, то не виробництво це штучні вироби під певні завдання і не більше того отак зараз паяють на фото внизу

Visky написав: батьки вже нічого крім прод.харчування не купують. батьки вже нічого крім прод.харчування не купують.

Мені шкода Ваших батьків що вони ходять без трусів, носків, взуття, гумових чобіт, не купують кришки для консервації, сітки для сушки риби, ножів, ножниць, замків, голок ниток - можна писати до вечора чого, але більше всього вражає що ктн цього не розуміє, що його батьки таки сидять на всьому китайському, це лишній раз характеризує якість як наших ктн-ів так і в цілому науки, я пам'ятаю як 90-і заплатив кошти за комп'ютерні курси в одному з рівненських університетів, так потім викладач просив мене розказати як правильно робити мережі на базі тісіпі протоколів, бо виявляється цей "науківець" ні в зуб ногою і може вчити лише з листочка що йому там написали, а я самотужки це все розгріб і хотів отримати більше знань - ага отримав, якраз, лише папірчик що мене нібито чомусь там навчили тупорилі українські викладачі.

P.S. І наостанок - лише представники тупорилої нації будуть хейтити на форумах свого національного виробника який під час страшної війни відкриває другий бізнес - в жодній цивілізовній країні таке неможливе, тому ми ЗАСЛУЖЕНО маємо ту ситуацію яка за вікном



Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу.. Я просто лишній раз переконуюсь про те що писав про тупорилих українців, ім'я їм легіон і навіть на фінансовому форумі їх тьма, тому замовкаю, просиджувачі диванів це не моя аудиторія я буду там де мені дякують а не обливають брудом.І ще зарубайте собі на носі зараз ніхто нічого не паяє, я розумію, що Ви застрягли в минулому тисячолітті, тому наголошую паяють зараз роботи, а всі решта просто складають грамотно підбираючи комплектуючі, там де паяють, то не виробництво це штучні вироби під певні завдання і не більше того отак зараз паяють на фото внизуМені шкода Ваших батьків що вони ходять без трусів, носків, взуття, гумових чобіт, не купують кришки для консервації, сітки для сушки риби, ножів, ножниць, замків, голок ниток - можна писати до вечора чого, але більше всього вражає що ктн цього не розуміє, що його батьки таки сидять на всьому китайському, це лишній раз характеризує якість як наших ктн-ів так і в цілому науки, я пам'ятаю як 90-і заплатив кошти за комп'ютерні курси в одному з рівненських університетів, так потім викладач просив мене розказати як правильно робити мережі на базі тісіпі протоколів, бо виявляється цей "науківець" ні в зуб ногою і може вчити лише з листочка що йому там написали, а я самотужки це все розгріб і хотів отримати більше знань - ага отримав, якраз, лише папірчик що мене нібито чомусь там навчили тупорилі українські викладачі.P.S. І наостанок - лише представники тупорилої нації будуть хейтити на форумах свого національного виробника який під час страшної війни відкриває другий бізнес - в жодній цивілізовній країні таке неможливе, тому ми ЗАСЛУЖЕНО маємо ту ситуацію яка за вікном

Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він. Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він. ГеннадийUA

Повідомлень: 268 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 14:00 ГеннадийUA написав: Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.

Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.

Отче, прости їм, бо не відають, що чинять» (Лк. 23:34) Отче, прости їм, бо не відають, що чинять» (Лк. 23:34) Василь-Рівне

Повідомлень: 6089 З нами з: 07.04.12 Подякував: 6911 раз. Подякували: 3121 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 19:59 Василь-Рівне написав: ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу... Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу...

як офтоп вихідного дня.



теж приклад, як буде яке питання з обговорення майже миттєво переходить в особисту лайку... сумно. чому майже ніхто не намагається дискутувати культурно, без оцих провокуючих накидів?..



а з приводу вашої продукції. ми все одно живемо у бідній країні. кількість проданих БМВ каже лише про велике розшарування в суспільстві, а не про його заможність. вже наводив - АТБ дуже показовий приклад. чому вони зараз рітейл №1? - бо їх бізнес-модель найкраще відповідає поточній економічній ситуації.



тому якщо ви намагаєтесь продавати щось середне - то так, треба думати на що робити акцент при продажі. здається саме ви поправляли - головне не виробити, головне продати. треба лише закладати більше зусиль. й все одно ті, хто торгує дешевим, можуть мати більший успіх, докладаючи менше зусиль - така реальність на поточний момент. тому поради про маркетинг - вони не порожні, формат порад - можна змінити



й це до речі, в сегменті B2C. у В2В куплять імпортне, навіть не нове, але все одне більш якісне, ніж вітчизняне. тобто сегмент найбільш дешевого у B2B не такий вже великий. як офтоп вихідного дня.теж приклад, як буде яке питання з обговорення майже миттєво переходить в особисту лайку... сумно. чому майже ніхто не намагається дискутувати культурно, без оцих провокуючих накидів?..а з приводу вашої продукції. ми все одно живемо у бідній країні. кількість проданих БМВ каже лише про велике розшарування в суспільстві, а не про його заможність. вже наводив - АТБ дуже показовий приклад. чому вони зараз рітейл №1? - бо їх бізнес-модель найкраще відповідає поточній економічній ситуації.тому якщо ви намагаєтесь продавати щось середне - то так, треба думати на що робити акцент при продажі. здається саме ви поправляли - головне не виробити, головне продати. треба лише закладати більше зусиль. й все одно ті, хто торгує дешевим, можуть мати більший успіх, докладаючи менше зусиль - така реальність на поточний момент. тому поради про маркетинг - вони не порожні, формат порад - можна змінитий це до речі, в сегменті B2C. у В2В куплять імпортне, навіть не нове, але все одне більш якісне, ніж вітчизняне. тобто сегмент найбільш дешевого у B2B не такий вже великий. Shaman

Повідомлень: 6393 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 11549115501155111552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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