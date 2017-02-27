Додано: Сер 24 лип, 2024 18:15

Вітаю

Сьогодняшній день в черговий раз підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до середини січня 2025 року.

Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.

Якщо мій прогноз підтвердиться, мені медаль Головного Гуру цього форму готуйте.

А мій прогноз підтвердиться: 37+ під ялинку. (Щоб оленів ще раз постригти)

І дам вам пораду на мільйон доларів:

НіколИ. ніколи, ніколи, ще раз зарубіть на носах, ніколи не купляйте активи на їх рості. Ніколи! Повторіть це 99 раз і ще раз.

Купуйте активи лише після їх тривалого здешевлення, коли падіння ціни на них на деякий час зупинилося і тільки тільки почався розворот. Перший день треба купувати долари. Бо на на тупний день буде вже пізно. В перші дні курс долара зростає по 50 копійок за день і більше.