Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52
Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38
somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:53
Треба прописати новий закон про діяльність НБУ, щоб НБУ не міг зливати валюту менше визначених курсів ЗУ про державний бюджет.
Усі б розуміли, 40.7 то дно, 42 то максимум на 24-й рік.
Додано: Сер 24 лип, 2024 17:26
Виходить що не потрібно гратися в ердоганові ігри із зниженням облікової ставки для стимуляції чогось там, бо закінчується така забава інфляцією під 100% і потужним девалом
Додано: Сер 24 лип, 2024 18:15
Вітаю
Сьогодняшній день в черговий раз підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до середини січня 2025 року.
Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.
Якщо мій прогноз підтвердиться, мені медаль Головного Гуру цього форму готуйте.
А мій прогноз підтвердиться: 37+ під ялинку. (Щоб оленів ще раз постригти)
І дам вам пораду на мільйон доларів:
НіколИ. ніколи, ніколи, ще раз зарубіть на носах, ніколи не купляйте активи на їх рості. Ніколи! Повторіть це 99 раз і ще раз.
Купуйте активи лише після їх тривалого здешевлення, коли падіння ціни на них на деякий час зупинилося і тільки тільки почався розворот. Перший день треба купувати долари. Бо на на тупний день буде вже пізно. В перші дні курс долара зростає по 50 копійок за день і більше.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 24 лип, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:28
В кінці року - медаль в студію!
Буде 37+ не буде - це вже другорядне!
Або - за 37,хх мали б видати ще другу медаль!
Але обов'язково Вам мають видати медаль, якщо до кінця цього року протримається нижче 42!
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Точно так як і цей підтвердився у головного гуру форума :
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:38
Додано: Сер 24 лип, 2024 22:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
"Это школа Соломона Пляра
Школа бальных танцев, Вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо
Шаг вперёд и две назад..."
Так одесити колись описали перипетії валютного ринку України
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