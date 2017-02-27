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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:50
прийшло запрошення на ту роздачу слонів viewtopic.php?p=5752124#p5752124
але...
як би не занадто дорого!
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:06
Visky написав: Victor8 написав:
Украина получила 3,9 миллиарда долларов США безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета: зарплат учителей и спасателей, социальных пособий.
Ну а НБУ сьогодні активно заливав валютою МБ, не зважаючи на суттєве превалювання попиту над пропозицією
цілий день.
Я от думаю, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Ось так заробляють, панове
якийсь суперечливі твердження. коли попит значно перевищує пропозицію, то НБУ завжди робить значні інтервенції.
а минулого тижня інтервенція на рівні 767
млн дол - це ніяке не зниження. он першого серпня взагалі більше 200
млн дол. до речі таке зростання інтервенцій було викликано великим стрибком попиту клієнтів банків на валюту - до 372
млн дол проти продажу клієнтами 232
млн. дефіцит відповідно - 140
млн дол.
й головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше - в нього інша мета. й скільки він буде продавати цей транш - півтора місяці? курс навіть на тиждень не відчутний на таких періодах.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:24
Shaman Не суперечливі. Важливий не обсяг інтервенцій, а результативний рух курсу від них. Як писав, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Все логічно і фактично вірно.
А суперечливе Ваше: "головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше".
1. Є і від цього інколи профіт на балансі НБУ.
2. Ви не зрозуміли, що це закид не до установи, а до тих хто нею керує і їхніх "любих друзів", вигоданабувачів від таких схем і інсайду
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:31
sens написав: Visky написав: Victor8 написав:
Украина получила 3,9 миллиарда долларов США безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета: зарплат учителей и спасателей, социальных пособий.
Ну а НБУ сьогодні активно заливав валютою МБ, не зважаючи на суттєве превалювання попиту над пропозицією цілий день.
Я от думаю, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Ось так заробляють, панове
Хто сумнівався,тому купуємо знову по 41 та в серпні чекаємо на 41+
Це якщо наш "маркетмейкер" не погонить курс донизу ще більше
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:35
Visky написав:Shaman
Не суперечливі. Важливий не обсяг інтервенцій, а результативний рух курсу від них. Як писав, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Все логічно і фактично вірно.
А суперечливе Ваше: "головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше".
1. Є і від цього інколи профіт на балансі НБУ.
2. Ви не зрозуміли, що це закид не до установи, а до тих хто нею керує і їхніх "любих друзів", вигоданабувачів від таких схем і інсайду
те що, хтось заробляє на інсайдах - можливо. те, що рух задля цього спеціально рухають - конспірологія. причини зовсім інші, але так на інсайдах заробити можна.
й як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:08
Shaman написав:
як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
Ось Ви самі підтверджуєте мою теорію. Не зважаючи, що сам "транш не впливає на міжбанк", що підтверджується кратною перевагою попиту над пропозицією, НБУ збільшив інтервенції на стільки, щоб знизити курс на 12 коп, начебто "транш працює"
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