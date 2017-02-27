|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2024 14:04
Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд)
Взагалі не бачу нічого дивного. Я, наприклад, щомісяця пересилаю гроші на картку дружини, які вона витрачає в магазині, а частину витрачаю сам. Пропорції приблизно такі, як у Железняка.
-
Luk_v
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 14:09
Из раздела про ограничения в статье выше:
Тиждень тому я звернув увагу на два повідомлення: у першому випадку податкова служба побачила за рахунком чоловіка операції на 9 мільйонів гривень і, відповідно, донарахувала йому близько 2 мільйонів гривень податків. У другому – донарахували жінці близько 500 тисяч гривень.
Ірина_ написав:Ярослав Железняк
Але в той самий час перекази між картками на картку у фізиків відбувається на 260 млрд грн за місяць.
Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд)
Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут. Вряд ли много людей столько покупает, чтобы не уложиться в 30 и 100к грн месячных ограничений на каждый свой счёт.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 сер, 2024 14:15
moveton согласен, они что считают, что у нас пол страны по 100+ тыс грн зарабатывают на крипте?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 15:03
moveton написав:
Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут.
Ще весною заділи, навіть на карту ключ ФОП вже є ліміти досить мізерні як на мене, тому мені і мільйонам таких як я "недобитих" бізнесменів прийшось заключати договір з новапей (фінансова дочка нової пошти) і переказувати всі післяплати на рахунок платячи за послуги новапей біля 2% тобто ФОП завдяки цій дурні Гетьманцева і Ко втрачає на цьому за рік біля 120000 грн
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6097
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6924 раз.
- Подякували: 3123 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 13 сер, 2024 15:29
Василь-Рівне написав: moveton написав:
Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут.
Ще весною заділи, навіть на карту ключ ФОП вже є ліміти досить мізерні як на мене, тому мені і мільйонам таких як я "недобитих" бізнесменів прийшось заключати договір з новапей (фінансова дочка нової пошти) і переказувати всі післяплати на рахунок платячи за послуги новапей біля 2% тобто ФОП завдяки цій дурні Гетьманцева і Ко втрачає на цьому за рік біля 120000 грн
Немного не понял. Весной вводили лимиты на ИСХОДЯЩИЕ переводы про которые сейчас речь? И каким образом они бизнесменов затронули?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:48
Василь-Рівне написав: moveton написав:
Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут.
Ще весною заділи, навіть на карту ключ ФОП вже є ліміти досить мізерні як на мене, тому мені і мільйонам таких як я "недобитих" бізнесменів прийшось заключати договір з новапей (фінансова дочка нової пошти) і переказувати всі післяплати на рахунок платячи за послуги новапей біля 2% тобто ФОП завдяки цій дурні Гетьманцева і Ко втрачає на цьому за рік біля 120000 грн
обмежити обіг грошей і підняти податки (щоб корова менше їла і більше доїлась)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36012
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 18:10
Дюрі-бачі написав:
Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34461
|37037720
|
Вів 13 сер, 2024 18:30
чик
|
|1988
|13282837
|
|
|7978
|23210864
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|