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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2024 01:06
sens написав:
З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон
Чого вам той фінмон покою не дає?..
Якщо маєте великі суми - відкрийте фопа, накидайте собі кілька мільйонів за товари чи послуги, та подайте декларацію. І будуть вам білі гроші.
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