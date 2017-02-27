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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11837118381183911840

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
13%
6
41,50-42,00
29%
14
42,00-42,50
23%
11
42,50-43,00
17%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що там євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:40

  Investor_K написав:Ну що там євро?

alles gut
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:57

  Boundless написав:
  Investor_K написав:Ну що там євро?

alles gut

Дорожче буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:15

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:08

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік


якщо так пишуть, то буде навпаки, як показує досвід минулих років
вангую па41,7 на кінець 2025 року
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:13

  Yuri_61 написав:якщо так пишуть, то буде навпаки, як показує досвід минулих років
вангую па41,7 на кінець 2025 року

Это хоть после того, как 60 предыдущего прогноза пройдём? До сих пор ждём.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:51

  vitaxa2006 написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем

купюрами по $1000 це десять пачок по 100 грінбаків


Банкнота у $1000 разом з $500, $5000 та $10000 друкувалася до 1945 року. А з 1969 року ці купюри вилучаються з обігу, тому ними кейси ніхто набивати не зможе вже. Я вживу тримав у руках лише купюру у $1000, яку дали в обміннику на базарі на Республіканському стадіоні (нині Олімпійський) у Києві у 1997 році.


Я же писал, что крупнономинальные баксы - стали редкостью, предметом коллекционирования, а не средством платежа, для информации:
https://violity.com/ru/publication/3996 ... tions.html
Миша-клиент
 
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