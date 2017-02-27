Visky написав:Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к? Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073
Не бачу зараз реальних фундаментальних економічних чинників які б могли сприяти зміцненню долара США ще більше. Підозрюю що навіть теперішній рівень пари в 1,11 є не виправданим і євро б мало швидко відновитися вище 1,12. Але є безпекова ситуація, яка може впливати на пару. Та наврядче в найближчі дні станеться щось, чого не можна побачити вже сьогодні як по візиту Трампа в СА,ОАЕ, Катар так і по можливих переговорах в Стамбулі. Швидше можуть бути якісь події наступного тижня, як наслідки якихось рішень в азійських столицях.
Глобально чітко проглядається те, що Трамп, як і під час першого президентства, вибудовує систему регіональних лідерів і закладає фундаменти економічних стосунків США з цими лідерами. З огляду на це нам доведеться звикати більше до євро, як валюти регіону.
Головною проблемою зараз є те, що Піднебесна не згідна з статусом регіонального лідера і між Пекіном і Вашингтоном іде жорстока боротьба за ЄС і московію. Коли ця боротьба закінчиться (можливо через 90 днів, поки будуть тривати переговори Пекіну та Вашингтону), тоді стане зрозумілішою ситуація з завершенням чи заморозкою війни. Стабілізація безпекової ситуації в Європі відкриє для економіки ЄС нові можливості, тепер уже не тільки для ВПК. Збільшення внутрішньо європейського товарообороту зробить євро більш незалежним і може призвести до того що кроскурс пари буде формуватися значно складніше і не так прямолінійно як зараз.
Успіх написав:І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини
Shaman написав:а що ж роблять вчителі географії/фізики, де не так багато людей потребують репетиторів?..
Вчителька географії з Вінниччини за 16 тис. доларів переправляла ухилянтів до Молдови Військовозобов'язані під керівництвом вчительки мали перепливти на човні річку Дністер https://zaxid.net/vchitelku_geografiyi_ ... i_n1610328 Нагадаємо, на Прикарпатті суд ув’язнив на 10 років вчительку фізики. Її визнали винною у торгівлі наркотиками.
Shaman написав:а що ж роблять вчителі географії/фізики, де не так багато людей потребують репетиторів?..
Вчителька географії з Вінниччини за 16 тис. доларів переправляла ухилянтів до Молдови Військовозобов'язані під керівництвом вчительки мали перепливти на човні річку Дністер https://zaxid.net/vchitelku_geografiyi_ ... i_n1610328 Нагадаємо, на Прикарпатті суд ув’язнив на 10 років вчительку фізики. Її визнали винною у торгівлі наркотиками.
я зрозумів. всім треба вчити хімію та вивчати досвід Волтера Вайта й бачу це має підтримку на форумі
а мені тут розповідають, що у всіх гроші зароблені в білу, але за довгий строк. й всі, як один піднялися на кризах 2008, 2014 ті інших
саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію?
просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів
й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці?
саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію?
просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів
й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці?
саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію?
просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів
й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці?
50 років бездоганної праці.
ви молодець
хоча на питання не відповіли відповідь - "ні" приймається, відповідь "не скажу" - теж приймається