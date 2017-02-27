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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11884118851188611887

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 40
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
48%
19
42,00-42,50
18%
7
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 18:39

  Investor_K написав:Шаман, що вас цвкавить?

особисте питання, на яке відповідь не вимагаю :oops:

ви колись казали, що маєте Героя соцпраці чи я щось переплутав?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:54

  Investor_K написав:Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.

більше нагадує, що тут багато хто намагається заробити на іншому ;)

форум на то й є форум, щоб обмінюватися думками, прогнозами. мені було б цікаво обмінятися досвідом, але нема з ким :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я ж кажу - слідкувати за цифрами треба регулярно. а то відволікся, а тут починається найцікавіше...

по готівці - готівка почала зростати. 13 ярдів грн в березні, 18 ярдів в квітні. на кінець квітня рівень готівки сягнув 823 ярди грн. й в травні готівка вже зросла ще на 16 ярдів.

безготівка - в квітні зростання склало 66 ярдів грн, й рівень сягнув 814 ярдів грн. це сталося за рахунок того що в наслідок отримання коштів бюджет додав в банківську систему 167 ярдів грн, а інтервенції пройшли лише на 91 ярд грн. й оскільки грошей в бюджеті ще достатньо, то ця цифра можливо буде збільшуватися й далі.

й відповідно, окрім підвищених витрат бюджет наслідок надходження іноземної допомоги - зростання ЗВР - до 46,7 ярдів дол проти 42,4 ярди на початок квітня
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 тра, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:33

  Ой+ написав:Василь-Рівне
Тобто підняти зарплати чиновникам тільки за 2024 р. на 61% нема війни , платити прокурорам суддям одночасно пенсії (довічні утримання) і зарплати в багатомільйонних розмірах також нехай, їм треба,
Шмигаль каже, що грошей вистачає лише на війну. А прокурорам, суддям і Нафтогазу?
На зарплати прокурорам у 2025 році виділять додаткових 1,7 млрд грн — Южаніна https://bukinfo.com.ua/osvita/vchyteli- ... -naftogazu
декларанти подали:
За 2024 рік українці задекларували 326 млрд грн доходів, що на 107 млрд більше, ніж за 2023 рік. Кількість мільйонерів зросла до 17 тисяч. https://unn.ua/news/pidsumky-kampanii-z ... -suma-pdfo
теж файно і ніякої прогресивної шкали, бо війна. А вчителям достатньо 1/3 від положеної по закону і нехай заткнуться.
Зі всією повагою
Але якщо на головній фінансовій гілці фінансового форуму приводиться білий шум.. і за це ставиться найбільше лайків... то в мене волосся дибом.
Може спробуємо розібратись?
1 Декларації подають ті хто МАВ доходи поза основною діяльністю і підприємці.
2 Відкривши ссилку - можемо побачити кілька цифр
170 000 декларацій на суму 326 млрд грн , з них
17 000 декларацій на суму 253,6 млрд з яких сплачено 8,7 млрд податків
3 Давайте ці цифри розберемо
(326млрд-253,6млрд)/(170000декларантів - 17 000 декларантів)=47 320 грн на декларанта
Тут є що обговорювати? це 4000 грн в місяць
Отже ця частина інформації нам до 5-ї точки, жодного смислового навантаження вона не несе, бо тут перемішані і продажа дитячого візочка і зарплата топ-чиновника, при чому так як чиновників 20 000 , а всіх інших 130 000 - то знайти щось корисне ми не в стані
4 Тепер інша цифра
8,7 млрд податків/253,6 млрд декларацій =3,43%
З цієї цифри(3,43%) ми можемо побачити що 253,6млрд грн в деклараціях це ОБОРОТ приватних підприємців 2-ї і 3-ї груп.
2-га група - до 5 млн обороту з річним податком в 38 000 грн
3-тя група - до 9,336 млн обороту з річним оподаткуванням в 5% від обороту
Так, тут ми бачимо деяку невідповідність бо
253,6 млрд/17000=14,9 млн грн на декларацію( а ми памятаємо що в нас ліміт 5 млн і 9,3 млн)
Звідси можна зробити висновок, що приблизно половина цих 253 млрд грн декларацій це якісь доходи які не оподатковувались... Це може бути передача в спадок, один раз в році продаж житла....

Тому
Закликаю шановних форумчан - не розповсюджуйте смажені цифри які Вам сподобались , бо в журналістів ще менше знань ніж у Вас, а тому взявши НЕПРАВДИВУ інформацію від журналіста і перепостивши її тут Ви певним чином ЛЕГАЛІЗУЄТЕ БРЕХНЮ,
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

відповідно зростали й залишки на рахунках в банках, хоча й не так сильно

залишки на гривневих рахунках юросіб зросли на 16 ярдів грн, й сягнули 1 095 ярдів грн
на гривневих рахунках фізосіб - на 26 ярдів грн, до 825 ярдів грн.

потроху збільшується й кредитування - кредити збільшилися на 8 ярдів грн у юросіб та 4 ярди грн у фізосіб. тобто зайві гроші в системі все одно зростають, про що свідчить й збільшення депосертифікатів. так ми й довгострокові доведемо до 100 ярдів грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й відповідно інтервенції продовжують зростати
минулий тиждень - 624 млн дол
поточний тиждень - 755 млн дол.

враховуючи кількість гривні й подальші витрати бюджету, гадаю інтервенції будуть значні, не менше 700 млн дол на тиждень. а от як це вплине на курс - цікаве питання, враховуючи, що наявність ЗВР поки дозволяє тримати курс 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:2 Відкривши ссилку - можемо побачити кілька цифр
170 000 декларацій на суму 326 млрд грн , з них
17 000 декларацій на суму 253,6 млрд з яких сплачено 8,7 млрд податків
3 Давайте ці цифри розберемо
(326млрд-253,6млрд)/(170000декларантів - 17 000 декларантів)=47 320 грн на декларанта
Тут є що обговорювати? це 4000 грн в місяць
Отже ця частина інформації нам до 5-ї точки, жодного смислового навантаження вона не несе, бо тут перемішані і продажа дитячого візочка і зарплата топ-чиновника, при чому так як чиновників 20 000 , а всіх інших 130 000 - то знайти щось корисне ми не в стані
4 Тепер інша цифра
8,7 млрд податків/253,6 млрд декларацій =3,43%
З цієї цифри(3,43%) ми можемо побачити що 253,6млрд грн в деклараціях це ОБОРОТ приватних підприємців 2-ї і 3-ї груп.
2-га група - до 5 млн обороту з річним податком в 38 000 грн
3-тя група - до 9,336 млн обороту з річним оподаткуванням в 5% від обороту
Так, тут ми бачимо деяку невідповідність бо
253,6 млрд/17000=14,9 млн грн на декларацію( а ми памятаємо що в нас ліміт 5 млн і 9,3 млн)
Звідси можна зробити висновок, що приблизно половина цих 253 млрд грн декларацій це якісь доходи які не оподатковувались... Це може бути передача в спадок, один раз в році продаж житла....

Перш ніж давати оцінки треба правильно зробити підрахунки. В мільярді на всякий випадок нагадаю 9 (дев'ять) нулів.
Тому 72,4 млрд поділити на 153000 декларантів це 477 тис/рік чи 40 тис в місяць, а не 4 тис.
Декларації подають держслужбовці та депутати всіх рівнів, а 40 тис це якраз і є їхній середній дохід. Припущення, що це певні групи підприємців це тільки частково так. А податку нема і з пенсій, які в багатьох держслужбовців та інших декларантів є непогані, за ОВДП, також мають. Продаж майна та спадщина не потрібно припускати, бо є точніші цифри - це 20 млрд з усіх 326 млрд. А взагалі то суперечка (вже відредагована на моменті) була про те чи мають вчителі совість хотіти більшої зарплати і один підприємець громив їх в пух і прах за бажання мати більшу зарплату.
А це вже 2025 р 4 місяці https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_vidat ... d_grn-5168
Зображення
Вчительські зарплати це 4% від всіх зарплат.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Тому 72,4 млрд поділити на 153000 декларантів це 477 тис/рік чи 40 тис в місяць, а не 4 тис.
Добре
Погоджуюсь що 153 000 чиновників подали декларацію про 40 000 грн/місяць зарплати
Так само погоджуюсь що 600 000 вчителів мають середню в 20 000 грн/місяць....
Так в Державній ієрархії чиновник вище вчителя.... і те що в того хто вищий середня в 2 рази вища - ніби й не дивно....
При чому якість робити чиновника залежить від якості знань отриманого ним від учителя....
Як бачите - тут можна поставити й питання не тільки до чиновника- а й до вчителя.
Адже вчителі випускають щороку 330000+ учнів...
Чиновник працює нехай 20 років.....
То невже вчителі не змогли підготувати високоякісно всього 2% від загальної кількості учнів-які стануть достойними чиновниками
А про 17 000 підприємців в яких річний ОБОРОТ 9+млн грн, з якого МАКСИМУМ 30% це те що залишиться - вважати злодіями чи хапугами... так це взагалі ЗА МЕЖЕЮ РОЗУМНОГО на фінансовому форумі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:А про 17 000 підприємців в яких річний ОБОРОТ 9+млн грн, з якого МАКСИМУМ 30% це те що залишиться - вважати злодіями чи хапугами... так це взагалі ЗА МЕЖЕЮ РОЗУМНОГО на фінансовому форумі....

Взагалі то я нікого і ніяк не називав. І цих 17000 з доходом мільйон і більше на рік це зовсім не обов'язково підприємці. Це фактично всі українські судді, знайомий суддя подав 4,7 млн зарплати і 2,1 млн довічного за 2024 р., багато прокурорів, чимало інших чиновників. Це нормально у воюючій країні. Попри те, що наглядачі з наглядових рад декларації не подають, якщо вони не депутати чи ще якісь інші причини.
МВФ, коли закликав впроваджувати прогресивну шкалу, наводив приклади, що в розвинутих країнах, 1% найбагатших сплачує 40% від усіх податків.
20 тис. це вище середньої вчительської, яка зараз 16 тис. В держслужбовців є ще приємний бонус у порівнянні з вчителями чи іншими, це пенсія по спец.закону, там уже виходить не у 2 рази а більше разів. Ну це все також дуже зі значними розривами в конкретних випадках.
Все відкланяюсь, а то і так може не в тему.
Ой+
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