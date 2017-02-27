Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44
Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
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