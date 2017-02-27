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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11903119041190511906
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44

Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:05

  Hotab написав:Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.

Скільки ще залишилося? І чому з самого початку не купували євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:20

Investor_K
Залишилось чимало, але то все для себе, для вас там нема 😅
Купував. Але пізно почав, портфель не довів навіть 50/50. Долар суттєво переважав і досі переважає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Але пізно почав

Дорожает - покупай, дешевеет - продавай :)
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:48

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Але пізно почав

Дорожает - покупай, дешевеет - продавай :)

Із Хотаба інвестор такий собі. Якби я став управителем його капіталів, то він би був багатшим. І я б заробив
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:49

Investor_K

Із Хотаба інвестор такий собі.


Нажаль це правда
Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:03

  Hotab написав:Investor_K

Із Хотаба інвестор такий собі.



Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…
даремно так думаєте. Якщо на Землі і є порядна людина, то це я
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:32

Коли зрозуміло без слів

Investor_K

Якщо на Землі і є порядна людина, то це я



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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:39

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73

Оце, я розумію, роздріб :)
Скоріш, USD купівля синіх (або хороших білих, оскільки роздріб) - продаж білих, потертих, проблемних. Тому бувають і від'ємні показники по опту, коли купівля вище продажу

Не треба гадати, це був курс на білий долар.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:49

sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 коп на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.
Hotab
 
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  #<1 ... 11903119041190511906
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