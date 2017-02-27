Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44
Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:05
Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:20
Investor_K
Залишилось чимало, але то все для себе, для вас там нема 😅
Купував. Але пізно почав, портфель не довів навіть 50/50. Долар суттєво переважав і досі переважає.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:48
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:49
Investor_K
Нажаль це правда
Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…
Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:03
Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:32
Коли зрозуміло без слів
Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:39
Не треба гадати, це був курс на білий долар.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:49
sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 коп на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.
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