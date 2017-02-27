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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:41
Hotab написав:sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 грн на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.
А не проще зелень (в пределах лимита, ессно) закинуть на текущий/ощадный счет, да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими (как правило, хрустящими) или оставить в банке, учитывая постоянное ужесточение требований и сроки годности доков, подтверждающих источник происхождения сбережений в валюте?
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:02
Миша-клиент
да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими
Тут періодично жаліються, що банк видає теж не сині. Бо має право.
А обмінка точно дасть те що вам треба.
Хоча я за останній рік в банках отримував лише сині.
(сенс, ПУМБ, Райф)
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Додано: Суб 14 чер, 2025 00:18
Hotab написав:sergey_sryvkin
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом.
Можна просто покласти собі в банк білий, і зняти синій.
Але я зазвичай роблю навпаки - здаю синій, та беру білий для розрахунків
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:44
Hotab написав:Investor_K
Із Хотаба інвестор такий собі.
Нажаль це правда
Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…
не всі літні люди від вас гроші й візьмуть, бо не вистачить на мінімальний внесок. Баффети там та інші
а вам, якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати, то так треба швидко надолужувати знання
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:49
Shaman
якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати,
Покой нам тільки сниться.
Працюю і планую ще років 10 мінімум. За цей час тре купити 2-3 обʼєкти під здачу (крім для проживання) на Адріатиці. (вартість 500 куе+) От тоді можна скласти лапки і потягувати середньо бюджетні локальні напої. Не ХенесІ.
А вчитись інвестувати і не було коли. Пристойні гроші зʼявились не так давно. (гроші типу купити собі житло і авто, та зганяти в Туреччину - то не з тієї опери, то необхідний мінімум).
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Додано: Суб 14 чер, 2025 10:58
Hotab написав:Shaman
якщо ви повністю перейшли в ряди відпочиваючих, й більше не планує працювати,
Покой нам тільки сниться.
Працюю і планую ще років 10 мінімум. За цей час тре купити 2-3 обʼєкти під здачу (крім для проживання) на Адріатиці. От тоді можна скласти лапки і потягувати середньо бюджетні локальні напої. Не ХенесІ.
тоді основний напрямок - власне заробляння коштів. оці все перегортання валюти займають багато часу, й не дають такого вихлопу. й подумайте про диверсифікацію інвестицій - в наш час я вважає це найголовніше. а ще про надійність - в наші буремні часи надійність важливіша над відсотками, головне системний підхід. хто в 2012 році гадав, що інвестиції в квартири Донецьку - це ризиковано. хтось колись в Теслу інвестував або в Інтел. хтось зараз інвестує в NVidia...
депозити, валюти - це все пасивні інвестиції. а реальний дохід - назвемо це активними інвестиціями - це в реальному бізнесі. об'єкти під здачу - це теж свого роду бізнес.
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