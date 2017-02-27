|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 чер, 2025 20:08
И всё таки? Я вижу там график продаж валюты от НБУ. Где на нём написано, что эти продажи делаются для того, чтобы держать курс? Или как именно его держат и опять же где это написано на той страничке? Пока вижу что с Луны тут свалился тот, кто на неё улетел до ноября 2023 года. До этой даты действительно держали.
Додано: Чет 19 чер, 2025 20:20
sergey_stasyuk555
Иными словами: "Я тут ляпнул, но обосновывать не хочу". Бога ради. Да, Луна сделана из зелёного сыра и американцы на ней не были. Это "елементарні ази, які пояснювати не маю часу і бажання".
Додано: Чет 19 чер, 2025 20:46
Резерви тимчасово ростуть через те, що:
після фактичного припинення американської допомоги (останній оголошений пакет був 9 січня, далі довозили переважно те що ще байден профінансував, нових пакетів НУЛЬ і не очікується) -
європейські партнери були трохи шоковані і СУТТЄВО збільшили фінансування.
Ця допомога надається переважно грошима, бо ті хто гроші надає ПРОСТО НЕ МАЮТЬ ЗБРОЇ в таких кількостях, тобто залишок у нас тупо "скирдується", бо зелені неспроможні організувати те ж виробництво снарядів або хоча б патронів.
Потім європейці просто скажуть ми помогли як могли, ви самі ...
Додано: Чет 19 чер, 2025 21:07
Я по графику резервов не вижу, чтобы в них особенно скирдовали. Но, допустим, более знающие люди видят лучше. При чём тут удержание курса? Его скирдование валюты в резервы держит? Какой механизм связи?
Додано: Чет 19 чер, 2025 22:46
Додано: Чет 19 чер, 2025 23:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
sergey_stasyuk555
Европа их выделила под обязательство удерживать курс? В той статье об этом не вижу, чтобы было написано. Ну ладно, пусть будет Европа виновата. Так бы и сразу пояснить кто именно держит курс зубами. А то чего-то было только про НБУ.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:54
Пока война в Украине продолжается - курс будут держать +/-
Будет очень плавная и контролируемая девальвация.
Это потому что, тут даже больше политики, чем экономики.
IMHO.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:24
Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 20 чер, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|