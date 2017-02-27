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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:35
Visky написав:
Сьогодні на МБ $/₴ плюхнувся аж на 19к до 41,73, банківський е-обмін послідував до -15к, вуличний опт неохоче, але теж потроху сповзає після сплеску з 18.6.
18.6 було крупне погашення ОВДП, дехто, можливо й банки, планували літню покупку валюти з цього погашення. Можливо, ще якийсь держ.викид ₴ був?
+ курс є/$ просідав у цей перірд, тепер повернувся.
Що ще?
Що думаєте?
19 копійок це менше 0,5%. Нічого критичного.
Зростали бо зріс попит, адже НБУ продав минулого тижня більше ніж позаминулого.
Тобто для проформи - підстави зростанню курсу були. На наступний тиждень побачимо чи були підстави зниженню курсу (хоча тиждень ще не завершився)
Чи це збільшення попиту відбулось через погашення ОВДП чи через інші механізми - суттєвого значення не має, адже не має як такого валютного ринку, а є НБУ який вже давно пояснив чим і як він керується при формуванні курсу на МБ.
Якщо "на хлопський розум", то чим більше бажаючих купити - тим вища ціна і ГОЛОВНЕ більший об'єм тієї валюти яку продає НБУ. І навпаки. А питання того, що хтось ці "хвилі" може синхронізувати під власну вигоду - це вже другорядне та похідне. Навіть при такому сценарії як ми зараз маємо, спекуляції ніхто не відміняв.
Набагато цікавіше питання, що НБУ буде робити осінню, якщо їхні обіцянки із приборкання інфляції не спрацюють. Дати можливість ще рік (через стабільний курс) заробляти у валюті 15-16% в країні яка воює - така собі перспектива. А девальвувати гривню - "привіт" інфляції та довірі до гривневих заощаджень.
Тому НБУ не позаздриш...
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:47
Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:01
Visky написав:Realist
Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету
Так не факт, що в наших умовах зараз працює монетарна трансмісія. Плюс - це інерційний процес. Поки введуть (інерція), поки подіє (інерція). Це все час, за який можу багато чого трапитись на що НБУ не в силі вплинути (для прикладу потенційна загроза перекриття Ормузької протоки). А бізнес і так обклали із усіх боків (вартість електрики, дефіцит кадрів, обстріли, вартість капіталу), щоб ту облікову ставку гнати догори.
Тому те що НБУ "забив" - це ще бабка на двоє ворожила про реальні наслідки від цього "забив".
І хочу додати, що НБУ тримає не курс, а інфляцію. А курс - це один із важелів впливу на інфляцію. І так, інтервенції не ринкові, але ж інших в даних умовах не існує.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:12
Realist Не можу погодитися повністю. Ну як він тримає інфляцію? Стримуванням емісії і курсу інтервенціями? Так не допомогає.
Он вже споживчу інфляцію дехто розраховує як 20%.
Все ж найкращим важелем вважалася ставка і навіть вербально, ринки одразу реагували.
А тут мало, що припинили піднімати, так ще й заявили, що цього не робитимуть, а інфляція сама має знизитися, чим депресували ринки і дали імпульс на її зростання
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:03
Visky написав:
Сьогодні на МБ $/₴ плюхнувся аж на 19к до 41,73, банківський е-обмін послідував до -15к, вуличний опт неохоче, але теж потроху сповзає після сплеску з 18.6.
18.6 було крупне погашення ОВДП, дехто, можливо й банки, планували літню покупку валюти з цього погашення. Можливо, ще якийсь держ.викид ₴ був?
+ курс є/$ просідав у цей перірд, тепер повернувся.
Що ще?
Що думаєте?
діра бюджету 400 ярд, а потім тьорки з Іраном і ропа ПА75, а потім бац, і 3я світова відміняється.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 11:45
По результатам саммита НАТО, который пройдёт с 24 по 25 июня 2025 года в нидерландском городе Гаага - возможно, и по курсам международных валют будут какие-то новости.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:26
Что-то пошло не так...
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:35
viewtopic.php?p=5868191#p5868191
Victor8 написав:
Что-то пошло не так...
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:19
Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!
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ihorsic
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:45
ihorsic написав:
Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!
Лично я предполагал, что доллар США пойдет на укрепление после поездки Трампа.
Там военные бюджеты, производство оружия, в том числе в США и т.д.
Многие говорят, что США выгоден дешевый доллар США.
Тогда у меня вопрос, а почему ЕС не выгоден дешевый евро?
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