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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11916119171191811919

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 11
40,00-40,50
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1
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Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:24

  Victor8 написав:
  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

напевне на балансу попиту та пропозиції. :D але на відміну від гривні, цими парами торгують на багатьох площадках - навіть не знаю, чи є десь зібрана в одному місці інфо, чи треба мати доступ до відповідних торгів.

а факторів, які впливають на рішення обміняти валюту - взагалі безліч. до того ж багато операцій не пов'язана з курсовими коливаннями.

тому навіть для гривні визначити один-два фактори, що впливають - це найчастіше завдання, яке не можна виконати. а для євро-долар - це просто розмови 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:43

  Victor8 написав:
  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

підняття держ боргу на 5 трюлів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:27

  flyman написав:
  Victor8 написав:
  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

підняття держ боргу на 5 трюлів

На конец 2024 года государственный долг США, если я не ошибаюсь, составлял 36 триллионов долларов США.
Сейчас что, он уже составляет 41 триллион долларов США?
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:47

Victor8
И продовжує зростати далі.
vitaxa2006
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