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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:54
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
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lamal
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Додано: Чет 03 лип, 2025 12:06
lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?
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