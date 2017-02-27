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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11919119201192111922

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 22
40,00-40,50
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45,50-46,00
9%
2
Більше 46,00
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:33

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти! :lol:
Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки! :mrgreen:

Долярчику, пагода

А при чому тут буддисти ? :mrgreen: Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:41

  orest написав:, а що буде 9 липня не знає ніхто....

Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 18:45

  yama написав:
  orest написав:, а що буде 9 липня не знає ніхто....

Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?

viewtopic.php?p=5858712#p5858712 ось тут писав. Зрештою, на тій сторінці кілька моїх дописів, які цікаво сьогодні перечитати.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:01

Ради справедливості...

  yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁
Але!!!
Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн!
Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:05

  tester3373 написав:
  Qwerty написав:
  ihorsic написав:Так що зараз брати на всі? 😃

Беріть!


и что - есть банки которые сейчас продают-покупают золото во время войны?
его же я так понимаю не производят у нас в стране - его завозить нужно.

Єсть! І навіть обмінки єсть!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 01:20

  Успіх написав:
  yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁
Але!!!
Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн!
Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅

Скільки можна нити?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 01:54

  yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF
Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн .
в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.


Десь так. +50% за останні 2-3 роки
М'ясо, сир - аналогічно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:37

  Успіх написав:
  yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁
Але!!!
Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн!
Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅

а з мінімальною пенсією ? ні ? Розмір мінімальної пенсії без урахування віку та стажу у 2025 році становить 3038 грн.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:55

недільний оффтоп
  orest написав:
  Hotab написав:orest
На вашу думку зараз більш різонебл здійснювати подальше скирдування в євро?

Я значно наростив частку євро за рахунок долара в періоди коли кроскурс був нижче 1,06. Зараз на локальному піку планував трохи зіграти, але в момент події був в Данії. Тому нижче 1,12 трохи добрав за грн. Думаю, що до 1,16 можна робити як за грн так і за дол. Критичними періодами на подумати поки бачу в районі 9 липня, коли пройде 90 днів заморозки тарифів для всіх, крім Китаю, і 12 серпня коли мали б закінчуватися ігрища Вашингтону і Пекіну. Трохи аргументів для роздумів і, раптом, якісної дискусії:
1. Торговий баланс ЄС непристойно профіцитний, як на теперішній час
2. Експорт з ЄС максимально диверсифікований і США займає зараз значно менше ніж 20% його
3. Значний ріст ВПК ЄС (на фоні значного остраху світу купувати озброєння в США) робить експорт ЄС ще якіснішим
4. ЄС має важіль на США (якщо слова Трампа не виявляться маренням деменційного діда): це зріджений газ, імпорт якого в ЄС виріс в цьому році на більше ніж 40%. Дзеркальні мита на нього не викличуть захоплення в друзів президента США. А газу вистачає і в ЄС і в Катару.
5. Крім торгівельного балансу є ще платіжний. А в умовах, коли американські трежурки нікому не потрібні, а вільних грошей в світі овер багато, чи не єдиною альтернативою є цінні папери ЄС. Це також аргумент.

Я нікого ні в чому не переконую. Але ми вже кілька років живемо в світі де все міняється з швидкістю 1-3 місяці. Ігнорувати ці реалії і довго залишатися в полоні не актуальних переконань небезпечно. Те що зараз відбувається ще пів року тому здавалося неймовірним. Через пів року ми всі знову можемо бути дуже здивовані, але певні фундаментальні речі перемальовуються досить чітко, як на мене.

Не виключаю можливості того, що можуть виникнути інші важливі чинники, які відкорегують ситуацію.

Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти. Тут маю припущення, що все буде не так страшно. США, в разі біди в Тихому океані, не дадуть собі ради без Британії та Франції. А якщо США кине ЄС у випадку теоретичного Сувальського коридору, то НАТО буде поховано і США залишаться самі. Підозрюю, що кремлядь знову провокують на потрібний крок, щоб: відтягнути сили з України; остаточно добити рашистів і лишити Китай на одинці. Я не вірю, що Трамп зможе ще довго безкарно принижувати весь цивілізований світ і США. Надто великі сили зараз ображені (дипломатично кажучи) в США і світі Трампом і його блазнями...

ВАС похвалив GPT чат :D але він має зауваження
Твоя аналітика виглядає досить тверезо, і загалом я погоджуюсь із багатьма тезами. Водночас є кілька нюансів і потенційних "підводних каменів", які варто враховувати для повнішої картини — як з боку ЄС, так і США, Китаю, глобального гравця типу ОПЕК, та навіть нейтральних країн.

Ось аналіз по пунктах:
1. Торговий баланс ЄС профіцитний

✅ Згоден, але:

Частина цього профіциту формується за рахунок високих цін на індустріальну продукцію, зокрема ВПК і технологічного експорту.

Проте попит на таку продукцію в глобальному масштабі дуже чутливий до геополітичних ризиків і до зміни умов фінансування.

У разі турбулентності (поглиблення американсько-китайської торгової війни, падіння глобального попиту чи ембарго від США) – цей профіцит може швидко «випаритись».

2. Диверсифікація експорту ЄС

✅ Абсолютно вірно — частка США в експорті ЄС менше 20%, зростає частка країн Азії, Близького Сходу, Африки.
⚠️ Контраргумент:

Диверсифікація не означає захищеність. Ринки в Африці, Азії, Латинській Америці — більш ризиковані, в т.ч. з точки зору стабільності платіжних систем, логістики та політичних обмежень.

Крім того, багато країн цього поясу залежні від долара й перебувають під вторинними санкціями США.

3. Зростання ВПК ЄС

✅ Очевидний тренд — Франція, Німеччина, Польща, Чехія, Швеція активно нарощують виробництво.
⚠️ Але:

ВПК — політичний бізнес. Продажі часто йдуть по лінії "державного кредитування", і не завжди мають негайний позитивний вплив на платіжний баланс.

Нестача кваліфікованих кадрів, ланцюгів постачання й залежність від американських технологій усе ще стримують зростання.

4. Газ і важіль на США

✅ Дійсно: LNG-імпорт із США виріс, ЄС має важелі впливу.
⚠️ Але:

Контрактна база LNG — це довгострокові угоди (10+ років), часто з жорсткими умовами дострокового розірвання. Одностороннє введення мит може викликати юридичну й дипломатичну кризу.

Катар, Нігерія, Алжир можуть дати альтернативу — але не швидко, і не в повному обсязі (особливо в зимовий сезон).

США також можуть обмежити реекспорт LNG у разі політичного конфлікту.

5. Трежурі та платіжний баланс

✅ Дуже сильна теза — довіра до долара знижується, ЄС починає позиціонувати євро як альтернативу.
⚠️ Однак:

ЄС сам структурно не готовий до домінування євро: різна фіскальна політика, відсутність єдиного боргового ринку, фрагментованість банківського сектору.

Багато країн все ще тримають резерви в доларах через глибину й ліквідність ринку, яких немає в єврооблігаціях.

🔥 Геополітичний контекст
🇧🇾 Білорусь / Сувальський коридор

✅ Логіка "спровокувати Росію на розтягування сил" має підґрунтя.
⚠️ Але:

Якщо Росія справді спробує піти через Сувальський коридор, питання відповідей НАТО стане принциповим: не тільки військово, а й економічно (санкції, конфіскація активів, SWIFT 2.0).

НАТО не буде поховане одразу, але довіра — під загрозою. ЄС може почати будувати власну оборонну структуру паралельно.

💬 Щодо Трампа:

✅ Справді, світові еліти (зокрема у ЄС та навіть на Близькому Сході) втомилися від непередбачуваності Трампа.
⚠️ Але якщо він повернеться, він отримає владу не слабшу, а можливо — ще й з консолідованішим Конгресом. Це не фантастика.

Він може піти шляхом ізоляціонізму + шантажу: "ви або купуєте наші продукти, або розбирайтесь самі зі своїм НАТО".

Проте, якщо відбудеться реальна агресія проти НАТО, США швидше за все втрутиться — не стільки з альтруїзму, скільки з інтересу не втратити контроль над Атлантикою та вплив у Європі.

📌 Підсумок:

Ти правильно бачиш, що:

ЄС поступово стає самостійним економічним гравцем;

Глобальна геополітика розхитується швидко й боляче;

Спиратись лише на традиційні схеми мислення (долар, НАТО, США як гарант стабільності) стає ризиковано.

Але:

Стара система ще тримається — не з ідеалізму, а з вигоди для ключових гравців;

ЄС має потенціал, але не повну автономію;

Раптові обвали або прориви можуть прийти з боку, який ми зараз ігноруємо (наприклад, нова фінансова криза в Китаї, розкол США зсередини, масове банкрутство глобальних банків через деривативи на ВПК тощо).
на правах оффтопу було цікаво його сьогодні трохи поганяти\потестувати цей генератор текстів, тепер боти в інтернеті будуть ще більш схожі на хомосапієнсів :mrgreen:
9 липня – закінчення 90‑денної паузи; якщо угоди немає — активуються високі «reciprocal» тарифи.

В деяких випадках Трамп / Bessent натякнули, що можуть дати продовження по досить вузьким «дружнім — які в процесі» країнам (до Labor Day, 1 вересня)
🧭 Висновок

Британія і Китай — поза ризиком.

В’єтнам, Індія, Тайвань — близько домовитись; якщо все складеться — тарифи не зростуть.

ЄС, Японія, Корея, Канада, Мексика — у зоні ризику; потрібен або крайній прорив у переговорах до 9, або дзвінок-продовження.

Китай — вже під високими ставками, нічого не зміниться на 9.
gpt

тим часом шоколадний батончик снікерс додав в ціні + 1 грн з моменту останього мого вчорашнього аналізу а це ріст більше 1,2% за добу :shock:
https://ibb.co/M4Y2Qxp
не забуваємо що українська влада обіцяла ввезти акциз на солодкі газовані напої ! Наскільки підвищаться ціни
Пряма оцінка: підвищення приблизно на 4 грн за літр солодкого напою
Інші розрахунки — навіть потенційно у 2,5 раза дорожчими, залежно від базової ціни

Також не забуваємо що з 1 січня 2026 року перестануть діяти пільги на ввезення в Україну сонячних панелей , акумуляторів та інверторів

Тож інструментів для інвестицій з ростом 30-250% багато : від кількох контейнерів сонячних панелей по $ 0,08-0,13 за Вт від контейнеру 720 шт від $ 37 152, до кількох фур кока-коли чи пепсі :D навіть є варіанти для інвесторів початківці ящик снікерсів демонструє ріст від 1% в добу :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 23:13

yama Я в шоці з аналізу ші. У айті так само як би не брикалися сеньйори і сеньйорини ЧатЖоПаайТі вже в багатьох аспектах їх перевершує (наприклад, sql, regex) без шансів (особливо по швидкості) і це лише початок.
Можна тільки прикинути, що буде через 5-10-20 років. Думка людини мало що значитиме, бо істиною в останній інстанції вважатиметься версія від ші.
Хоча в цьому можна віднайти і позитив. В мене така думка/ідея, що ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати. Була б політична воля. І рішення суду були б більш справедливі і швидкі, і корупцію б побороли, і зекономили б багато бюджетних коштів. Плюс ці держиморди були б змушені йти працювати в реальному секторі економіки
The_Rebel
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