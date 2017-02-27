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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 26
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2
Більше 46,00
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:інвестувати російські кошти у ризиковані інструменти з метою отримати підвищений дохід.

Можна їх інвестувати в гривневі ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:35

  orest написав:
  yama написав:
  orest написав:, а що буде 9 липня не знає ніхто....

Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?

viewtopic.php?p=5858712#p5858712 ось тут писав. Зрештою, на тій сторінці кілька моїх дописів, які цікаво сьогодні перечитати.

сьогодні розкажуть
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:не забуваємо що українська влада обіцяла ввезти акциз на солодкі газовані напої !

цукор це наркотик
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:39

  The_Rebel написав:yama Я в шоці з аналізу ші. У айті так само як би не брикалися сеньйори і сеньйорини ЧатЖоПаайТі вже в багатьох аспектах їх перевершує (наприклад, sql, regex) без шансів (особливо по швидкості) і це лише початок.
Можна тільки прикинути, що буде через 5-10-20 років. Думка людини мало що значитиме, бо істиною в останній інстанції вважатиметься версія від ші.
Хоча в цьому можна віднайти і позитив. В мене така думка/ідея, що ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати. Була б політична воля. І рішення суду були б більш справедливі і швидкі, і корупцію б побороли, і зекономили б багато бюджетних коштів. Плюс ці держиморди були б змушені йти працювати в реальному секторі економіки

а ще помре Путін і РФ розпадецця
flyman
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