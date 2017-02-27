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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 19:34
Навуходоносор написав: orest написав:
Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні.
Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів.
По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило...
Не хочу нагнітати.
Але, як на мене, Сі уже переміг.
Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою?
Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі.
Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає.
ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців.
Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є.
Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав.
Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація.
При всій повазі. Переміг - це визначення закінченого процесу, а насправді все тільки починається. В науці важлива не кількість а якість. При тій кількості населення, в Китаї більше сантехніків, слюсарів, кухарів, ну і вчених, само собою, отже й праць більше. Щодо енергії, байдуже, "чиста" вона чи ні. Важливо чи її достатньо, враховуючи певну перспективу. Дефіциту в США я не помічаю. Якщо природні умови і значна кількість рідкозему дозволяють Китаю нарощувати кількість сонячної генерації, а комусь ні це ще не їх плюс чи чийсь мінус. Підводні човни, стелсавіація, міжконтинентальні ракети чи авіаносці на сонячних панелях поки нонсенс. Торгового флоту в світі в певний момент стало мало, Китай почав будувати свій, зокрема, щоб зменшити логістичні витрати. Зараз флоту і контейнерів вистачає, пропускної спроможності портів недостатньо... Електромобілі - це теж тільки етап в більш складній і значно менш цивільній технології. Їх кількість теж нічого не вирішує. Але зараз Китай виглядає зібранішим, логічнішим і переконливішим.
А взагалі, мій допис стосувався перспектив євро а не фантазій щодо геополітики через призму експерименту з контролю деменції в окремо взятого індивіда. США і ширший англосакський інтерес в світі це не про одну особистість, це дуже складно, особливо в світі в період технологічних змін. Роль і призначення 70+% населення Землі стрімко міняється. Їм шукають місце і зміст існування...
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orest
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:13
orest написав: Навуходоносор написав: orest написав:
Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні.
Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів.
По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило...
Не хочу нагнітати.
Але, як на мене, Сі уже переміг.
Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою?
Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі.
Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає.
ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців.
Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є.
Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав.
Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація.
При всій повазі. Переміг - це визначення закінченого процесу, а насправді все тільки починається. В науці важлива не кількість а якість. При тій кількості населення, в Китаї більше сантехніків, слюсарів, кухарів, ну і вчених, само собою, отже й праць більше. Щодо енергії, байдуже, "чиста" вона чи ні. Важливо чи її достатньо, враховуючи певну перспективу. Дефіциту в США я не помічаю. Якщо природні умови і значна кількість рідкозему дозволяють Китаю нарощувати кількість сонячної генерації, а комусь ні це ще не їх плюс чи чийсь мінус. Підводні човни, стелсавіація, міжконтинентальні ракети чи авіаносці на сонячних панелях поки нонсенс. Торгового флоту в світі в певний момент стало мало, Китай почав будувати свій, зокрема, щоб зменшити логістичні витрати. Зараз флоту і контейнерів вистачає, пропускної спроможності портів недостатньо... Електромобілі - це теж тільки етап в більш складній і значно менш цивільній технології. Їх кількість теж нічого не вирішує. Але зараз Китай виглядає зібранішим, логічнішим і переконливішим.
А взагалі, мій допис стосувався перспектив євро а не фантазій щодо геополітики через призму експерименту з контролю деменції в окремо взятого індивіда. США і ширший англосакський інтерес в світі це не про одну особистість, це дуже складно, особливо в світі в період технологічних змін. Роль і призначення 70+% населення Землі стрімко міняється. Їм шукають місце і зміст існування...
Вибачаюсь, що втручаюсь у цю геополітичну дискусію. То що з 5 г злитками золота? Купляти чи буде потім дешевше?
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Investor_K
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:28
Investor_K написав:
То що з 5 г злитками золота? Купляти чи буде потім дешевше?
Дешевле точно будет, когда придется их продавать.
ЗЫ Зачем было столько цитировать?
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Сибарит
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:47
Сибарит написав: Investor_K написав:
То що з 5 г злитками золота? Купляти чи буде потім дешевше?
Дешевле точно будет, когда придется их продавать.
ЗЫ Зачем было столько цитировать?
Сенс тоді купляти?
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:00
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
То що з 5 г злитками золота? Купляти чи буде потім дешевше?
Дешевле точно будет, когда придется их продавать.
ЗЫ Зачем было столько цитировать?
Сенс тоді купляти?
Можна. Але Ланос краще
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Hotab
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:33
Навуходоносор написав:
фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків
Імпорт мізків якраз уже не фішка штатів,а Китаю, більше того Китай наразі вкладає просто шалені кошти в науку, тому і мають результат, я це бачу навіть на рівні пересічних, так, як час від часу спілкуюся з ними напряму - вони стають надзвичайно технологічними, грамотними і технічно підкованими, що вганяє мене в депресію, бо я порівнюю їх з пересічними українцями, а тут повна деградація і апофеоз тупості та розумової обмеженості.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:41
Hotab написав:prodigy
Кредо в Києві дає без перед замовлень скільки хочеш (в межах літіту) новими сотками. Двохсотки рідше.
євро не буду купувати принципово, навіть в Одесі, навіть якщо на дом принесуть
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:59
Василь-Рівне написав: Навуходоносор написав:
фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків
Імпорт мізків якраз уже не фішка штатів,а Китаю, більше того Китай наразі вкладає просто шалені кошти в науку, тому і мають результат, я це бачу навіть на рівні пересічних, так, як час від часу спілкуюся з ними напряму - вони стають надзвичайно технологічними, грамотними і технічно підкованими, що вганяє мене в депресію, бо я порівнюю їх з пересічними українцями, а тут повна деградація і апофеоз тупості та розумової обмеженості.
Брехня. Молодь у нас технологічна.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 22:02
Investor_K написав:
Брехня. Молодь у нас технологічна.
Одна просте питання - з скількома НОВИМИ людьми Ви кожен день спілкуєтесь? Здивовані цим питанням, вірно? Отож бо і воно, тому Вам моїх висновків і не зрозуміти. А вважати технологічністю сидіння в тік токах і юзання грейсів в банках це утопія, була би технологічною то відкривала би масово бізнеси та конкурентні виробництва - ні того ні іншого молодь не робить, лише мріє звалити звідси за кордон щоб продати себе на низькокваліфіковану працю і подорожче. Ясно не зрозуміли навіть що таке нові люди, тут щось намагатися пояснити марно, це якраз і підтвердження моїх слів про деградацію
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 12 лип, 2025 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 22:08
Василь-Рівне написав: Investor_K написав:
Брехня. Молодь у нас технологічна.
Одна просте питання - з скількома НОВИМИ людьми Ви кожен день спілкуєтесь? Здивовані цим питанням, вірно? Отож бо і воно, тому Вам моїх висновків і не зрозуміти
Нові люди - це новонароджені. Ви з ними кожного дня спілкуєтесь щодо інновацій????
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