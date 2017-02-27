RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11926119271192811929

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 32
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
38%
12
42,00-42,50
31%
10
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
2
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 09:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:як антизахідники та прихильники автократій намагаються побачити переваги останніх. ще раз - на поточний момент автократії стратегічно програють демократіям.

ИМХО автократії дуже залежать від особистих якостей лідера. Коли він щирий патріот-альтруїст і ще й геній, то вони переважають демократії через оперативність виконання рішень. Але таких лідерів можна порахувати на пальцях однієї руки і Сі явно не входить в їх число.

Ісус? ;)

наведіть приклади таких геніїв. може той же Ден Сяопін? якщо забути про Тяньаньмэнь...

а так навіть приклади Піночету та Лі Куань Ю супроводжуються зростанням статків родичів - як кажуть злі язики :D на кшталт фінансового генія Олександра за часів президента-папи Яника :lol:

питання не в оперативності. так, побудувати Біломорканал може лише диктатура. а в доцільності - в автократіях дуже викривляються критерії доцільності...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9058
З нами з: 29.09.19
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11926119271192811929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3617, 3618, 3619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36189 37786743
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лип, 2025 20:17
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2140 13504577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 23:59
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23448049
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4250)
12.07.2025 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.