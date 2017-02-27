Дюрі-бачі написав:
ИМХО автократії дуже залежать від особистих якостей лідера. Коли він щирий патріот-альтруїст і ще й геній, то вони переважають демократії через оперативність виконання рішень. Але таких лідерів можна порахувати на пальцях однієї руки і Сі явно не входить в їх число.
Ісус?
наведіть приклади таких геніїв. може той же Ден Сяопін? якщо забути про Тяньаньмэнь...
а так навіть приклади Піночету та Лі Куань Ю супроводжуються зростанням статків родичів - як кажуть злі язики на кшталт фінансового генія Олександра за часів президента-папи Яника
питання не в оперативності. так, побудувати Біломорканал може лише диктатура. а в доцільності - в автократіях дуже викривляються критерії доцільності...