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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:07
АндрейМ
Я не розумію до чого я тут.
То було «згідно Конституції…» . навіть про ЗУ Андрюша вищав, що ігнорує, бо «конституція». Тепер не помічає питання, згідно якої статті Конституції він себе звільнив. Що ж це робиться?
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Hotab
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:23
Успіх написав: unicdima написав:
Чому уникаєш відповіді на питання, де ховаєшся?
Я НЕ ховаюсь!
Вільно ходжу вулицями і їзджу ГТ!
Навіть, адресу сміливо пишу - Рудненська, 8
Мат ... мат ... мат ...
Долярчик не підвів, вляпався в чергове гімно
№ 8 — територія колишнього львівського міського молочного заводу, який працював від 1964 року, припинив свою діяльність у 2009 році. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання. Останніми роками свого існування виробляв молочну продукцію під торговою маркою «КОМО»[3]. 2017 року власники заводу й відповідної земельної ділянки виступили з ініціативою звести на його місці житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проєктування об'єкта будівництва затвердили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 26 жовтня 2018 року. Тепер на місці колишнього молокозаводу корпорація «Ріел груп» збудує житловий квартал «Ріел Сіті» із громадськими будівлями, садочком, початковою школою, підземним на наземним паркінгом. Паркінг буде розрахований на 900 автомобілів, а сам житловий квартал зможе вмістити до 3470 мешканців. Реалізувати проєкт планують за 10 років
Номер і так був, але оце все під одним номером ? )
Заздрю твоїм здібностям купити конуру з великими проблемами
Я так дійсно не вмію )
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pesikot
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:28
Hotab написав:АндрейМ
Я не розумію до чого я тут.
То було «згідно Конституції…» . навіть про ЗУ Андрюша вищав, що ігнорує, бо «конституція». Тепер не помічає питання, згідно якої статті Конституції він себе звільнив. Що ж це робиться?
Так, і Ви на питання не відповідаєте. Згідно якої статті Конституції не воюють мільйони громадян України? Я себе не звільняв. На обліку стою. Дані оновив своєчасно. Які до мене претензії? Де у Конституції написано, що саме я маю воювати? Там написано, що усі мають, і жодного слова про «черги».
Але я розумію тих, хто до влади ставиться так, як влада до них. І ще раз підкреслю, що «всі» має означати усіх. Усі у черзі не стоять, і я не розумію що саме їх робить особливими. Для мене вони - такі ж громадяни, як і я. Стать або посада чи соціальний статус привілеїв не надають.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Вів 22 лип, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:30
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
у твого смартика є чіткі терміни чи немає ?
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!Просто підписання Основного договору буде через деякий час
, але ЦЬОГО РОКУ!
8 класів тобі не вистачає, щоб відповісти на просте питання
Тож не верещи про терміни в ЗСУ ...
?
ну давай подумаєм разом...
якщо війна буде ще 10 років? Ми тут будем ще 10 років? А ти там на пропуканім дивані? І незламний Черчіль в своєму кріслі?
Ви серйозно?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:40
Banderlog написав: pesikot написав: Успіх написав:
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!Просто підписання Основного договору буде через деякий час
, але ЦЬОГО РОКУ!
8 класів тобі не вистачає, щоб відповісти на просте питання
Тож не верещи про терміни в ЗСУ ...
?
ну давай подумаєм разом...
якщо війна буде ще 10 років? Ми тут будем ще 10 років? А ти там на пропуканім дивані? І незламний Черчіль в своєму кріслі?
Ви серйозно?
Давай подумаємо разом )
Тобто, ти визнаєшь, що у війні чітких термінів не може бути ?
Так чи ні ?
Долярчик в СЗЧ, ти в СЗЧ збираєшься, то які "Ми тут будем ще 10 років" ?
Чи "Ми пахали - я і трактор" ? )
Може перестанешь лозунгами розмовляти )
До речі, ти на форумі проводишь стільки часу, що навіть у мене немає стільки часу для форуму )
То так ти і 15 років можешь бути в ЗСУ, бо "рот закрив - робоче місце чисте" )
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pesikot
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