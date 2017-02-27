Додано: Нед 13 лип, 2025 20:16

Ой+ написав: Shaman написав: а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий... а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...

https://thepage.ua/ua/economy/tehnologi ... -ta-kitayu

Глобальне лідерство Китаю поширюється на 37 із 44 технологій, які відстежує ASPI. Ці технології охоплюють оборону, космос, робототехніку, енергетику, довкілля, біотехнології, штучний інтелект, передові матеріали та ключові галузі квантових технологій.

«приголомшливого лідерства» у дослідженнях у більшості найважливіших та нових технологічних галузей.

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ASPI відстежував найбільш цитовані наукові роботи, які, за його словами, з ймовірністю приведуть до патентів.

https://zn.ua/ukr/china/kitaj-rozhljada ... berg-.html З 13 ключових технологій, які відстежують дослідники Bloomberg, Китай досяг глобального лідерства у п'яти з них і швидко наздоганяє у семи інших.

https://terazus.com/uk/5155-kitajski-el ... togigantax Світ автомобільної промисловості стоїть на порозі тектонічних змін, і епіцентр цих трансформацій знаходиться на сході. Джим Фарлі, керівник американського автогіганта Ford, знову висловив глибоке занепокоєння, назвавши стрімкий розвиток китайських електромобілів "найбільш принизливою річчю", яку він коли-небудь бачив. Його слова пролунали як тривожний дзвін для всієї західної автоіндустрії, адже, за його оцінкою, китайські моделі значно перевершують західні аналоги за вартістю, якістю та інноваційними технологіями. Це не просто конкуренція, а справжня боротьба за майбутнє, де на кону стоїть виживання таких компаній, як Ford.



https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 05905.html Китай на десятиліття випереджає США в ядерній енергетиці – експерти ITIF Це більше все ж таки про споживчі товари, але і в інших галузях:

Загалом аналітики оцінюють, що Китай, ймовірно, суттєво випереджає Сполучені Штати у своїй здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління.

Водночас, Сполучені Штати з 94 діючими ядерними реакторами залишаються світовим лідером у виробництві ядерної енергії, на них припадає одна третина ядерної енергії, виробленої в усьому світі.

https://zn.ua/ukr/china/kitaj-viperedzh ... iv-ft.html Китайські інвестиції в країнах Східної Європи, Північної Африки та Центральної Азії значно випередили інвестиції з США, оскільки Пекін шукає шляхи обходу американських торговельних обмежень, йдеться в новому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє FT.

чувак, а ти так непогано вмієш хайпові цитати висмикувати. а що насправді?тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимосьтут просто цитата, тому не зрозумло, що малося на увазі. хоча б назвали ці технологіїв виробництві електромобілей прогрес є. а чомусь ті, хто вболіває за Китай взагалі ставлять під сумнів зелену енергетику - такий ось парадокса керівник має нагнати жаху, щоб отримати преференції від свого уряду - які мають китайські компанії. якщо прибрати державну допомогу, то незрозуміло, що там буде з економікою.ймовірно, ... а може й ні. а що таке реактори четвертого покоління?о, ці китайські інвестиції - швиденько країни Африки та Азії забули, що таке імперіалізм. нічого, китайці нагадають - й так, що всі будуть з сумом згадувати часи білого імперіалізму - порівняно з китайськимзабув, Китай дійсно є лідером в розгортанні мереж 5G. побудували вишки, вони гудять, електроенергію споживають - а потреби немає, немає економічного змісту - надто дорогий зв'язок. але партія сказала - вони зробили. Китай взагалі бачу спец робити привидів - фабрики-привиди, міста-привиди. закінчуються такі економічні експерименти зазвичай погано.а от у космосі Китай лише наздоганяє, літаки великі так не будує. програми в нас теж американські, про чіпи ми вже казали. тому Китаю ще наздоганяти й наздоганяти - красти звісно завжди легше, ніж розробляти самому