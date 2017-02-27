Ніхто тобі не хамив, просто ткнули мордою в факти, але упоротим що факти , що Божа роса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 лип, 2025 07:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 14 лип, 2025 08:09
Василь-Рівне Чувак, я з тобою на брудершафт не пив, тикай таким як ти, якщо знову вилізли.
А факт, з якого дискусія пішла, що не зважаючи, що дехто твердив, що Китаю не зробити 7нм чіпи, вже робить 3 нм. Але замість того, щоби засвоїти інфу, якщо її раніше не знав, то починає, що джерело не таке, то ще щось не то. І нічого по суті.
Ви псевдопатріоти-хами робити своєю поведінкою значну шкоду, бо зразу виникають погані асоціації відносно такого патріотизму.
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