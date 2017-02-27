Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії. Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)
Shaman написав:Скільки коштує гектар. Де в Україні найдорожча земля — як за чотири роки відкритого ринку змінилися ціни та попит Нині найдорожчою є земля в Івано-Франківській області — у середньому, за 1 га покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі йдуть Львівська із 118,3 тис. грн/га, Київська — 89,4 тис. грн/га, Тернопільська області— 86,9 тис. грн/га. Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га. але гадаю, що вартість землі ІФ та Львівська області - це через Карпати, там не лише сг земля.
Це лише с/г призначення, але є більш дорожча і більш приваблива земля в містах, рекреаційних зонах, з покладами корисних копалин
Bobua написав:Отже, купувати варто таки долар, амер. акції і облігації. Але з сайту Привату не ясно чи працюють Е-ліміти для пересічних...: viewtopic.php?p=5872875#p5872875
Что ж там не понятного? Если "долар, амер. акції і облігації" сможет подать под соусом "критичного імпорту, призначених для оборони країни", то сработают. Для остальных инвестиции только переводами с валютных карт в пределах 100к грн на банк в месяц.
Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії. Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)