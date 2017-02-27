Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії. Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)
Shaman написав:Скільки коштує гектар. Де в Україні найдорожча земля — як за чотири роки відкритого ринку змінилися ціни та попит Нині найдорожчою є земля в Івано-Франківській області — у середньому, за 1 га покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі йдуть Львівська із 118,3 тис. грн/га, Київська — 89,4 тис. грн/га, Тернопільська області— 86,9 тис. грн/га. Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га. але гадаю, що вартість землі ІФ та Львівська області - це через Карпати, там не лише сг земля.
Це лише с/г призначення, але є більш дорожча і більш приваблива земля в містах, рекреаційних зонах, з покладами корисних копалин
Bobua написав:Отже, купувати варто таки долар, амер. акції і облігації. Але з сайту Привату не ясно чи працюють Е-ліміти для пересічних...: viewtopic.php?p=5872875#p5872875
Что ж там не понятного? Если "долар, амер. акції і облігації" сможет подать под соусом "критичного імпорту, призначених для оборони країни", то сработают. Для остальных инвестиции только переводами с валютных карт в пределах 100к грн на банк в месяц.
Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії. Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)
orest написав:Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні. Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів. По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило...
Не хочу нагнітати. Але, як на мене, Сі уже переміг. Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою? Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі. Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає. ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців. Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є. Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав. Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація.
Але демографія в Китаю показує опівнашосту, і ще купа інших не так би сказати "позитивних моментів для росту економіки і могутності", так що не дуже анонуйте на Китай який "стратегічно перемагає" (ще не вистаяає для переконливості "завжди")
flyman написав:Але демографія в Китаю показує опівнашосту, і ще купа інших не так би сказати "позитивних моментів для росту економіки і могутності", так що не дуже анонуйте на Китай який "стратегічно перемагає" (ще не вистаяає для переконливості "завжди")
ИМХО я в найближчі роки очікую, що Індія повторить шлях росту Китаю