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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лип, 2025 23:02
Hotab написав:
Мій приятель , він бортпровод, проїхав зараз через всю європу з зупинками.. Через Чорногорію, потім Вльора (Албанія) . Нарешті зупинився в Саранді. Сказав «воно»))
Я теж вважаю, що якщо вже їхати в Албанію, то чим південніше, тим гарніше. А у Вльорі точно нема чого робити.
По цінам сказав що Албанія вдвічі дешевша Чорногорії. Мабуть перебільшує
Ми у Вльорі були 2 роки тому. Житло так, було відносно дешевим. Щось там, здається, 40-60 євро за добу за велику квартиру недалеко від моря. Але поїсти виходило не менше 10 євро з особи (це так, без делікатесів та стейків). Зараз в Італії середній чек 15-20 євро (піца/паста + спрітц). Квартира 110 євро за добу.
У Вльорі був якийсь втік гівна у море, усі отруїлися, донька в лікарні ніч провела. Разом з нами ще багато дітей було з подібними симптомами у той день.
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:36
Gastarbaiter
У вльорі в принципі нема чогось, що чіпляє. Кирилівка))
На південь гарні гори і Іонічне море. На північ Хорватія з Чорногорією.
А Вльора - просак))
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Додано: Чет 31 лип, 2025 06:56
Hotab написав:Gastarbaiter
У вльорі в принципі нема чогось, що чіпляє. Кирилівка))
На південь гарні гори і Іонічне море. На північ Хорватія з Чорногорією.
А Вльора - просак))
Нафіг та Вльора?.
Там під перевалом Лагара тунель прорили. Хвилин сорок зі Вльори і попадаєш на хороший пляж в Дермі. 👍
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