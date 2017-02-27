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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 12:59
Не второй, а третий раз
Вся Индустриализация в 30-е в СССР сделана США.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 13:33
_hunter написав:
Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..
А какой был смысл наступать первый раз?
Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
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