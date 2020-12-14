Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:18
Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
Додано: Пон 21 лип, 2025 21:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Демьян Бедный — мужик Вредный
Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Трохи повеселіше стало у порівнянні з тим що було 20-30 років тому
Хоча зоряний час Русанівки десь 1985-1992
Коли підросли верби вздовж канала, а фасади постхрущівок ще не встигли втомитися
ту 5 поверхову школу у минулому році накрили червоною черепицею 👍
і хрущівочки у соцмісті потроху починають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 лип, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍
а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли
Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 22 лип, 2025 09:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал
Додано: Вів 22 лип, 2025 10:09
Пшенично олійний придаток Африки і сировинний придаток Китаю, з найменшими ЗП в Європі і примітивним управлінням - повинен щезнути як самостійний проект. Я про це пишу з 2011-2013, ще до окупації Криму. При такому дерибан-управлінні, тотальній корупції і нездатності влади хоть щось зробити для цієї території - вже немає жодних шансів на оздоровлення пацієнта.
Торгові центри, ресторани, офісні центри, рудименти ВУЗів, місця чиновничого управління - будуть при будь яких розкладах. Дешевий алкоголь, дешевий табак і доступні амфетаміни та інша дрянь для населення. Примітивна освіта, особливо т.з. "вища освіта". Деградація до рівня феодалізму, мінімум до середини XIX століття, куди быдло-ыліта вже перемістила країну.
Pridurki проводили перепись населения 20 лет назад. Крепкие бесхозяйственники. Они даже не знают, сколько у них населения. Сколько атомных станций осталось - знают ли?
Клоуны погорелого театра.
Печально наблюдать за агонией страны....
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