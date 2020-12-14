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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12408124091241012411
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:18

  kingkongovets написав:
то просто у Демьяна грошей на квартиру в новому жк нема, звідси і ця риторика класової ненависті)


Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Демьян Бедный — мужик Вредный :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трохи повеселіше стало у порівнянні з тим що було 20-30 років тому
Хоча зоряний час Русанівки десь 1985-1992
Коли підросли верби вздовж канала, а фасади постхрущівок ще не встигли втомитися
https://www.google.com/maps/place/TIME+ ... FQAw%3D%3D

ту 5 поверхову школу у минулому році накрили червоною черепицею 👍
і хрущівочки у соцмісті потроху починають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 лип, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍
а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли

https://www.google.com/maps/place/TIME+ ... FQAw%3D%3D
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До війни на даху Соборності 30 проводили рок-концерти та руф-паті
А краше б залишили наливайки на місці руїн зупинки 35 трамваю , як було 20 років поспіль

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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:09

  fox767676 написав:Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍
а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли

Пшенично олійний придаток Африки і сировинний придаток Китаю, з найменшими ЗП в Європі і примітивним управлінням - повинен щезнути як самостійний проект. Я про це пишу з 2011-2013, ще до окупації Криму. При такому дерибан-управлінні, тотальній корупції і нездатності влади хоть щось зробити для цієї території - вже немає жодних шансів на оздоровлення пацієнта.

Торгові центри, ресторани, офісні центри, рудименти ВУЗів, місця чиновничого управління - будуть при будь яких розкладах. Дешевий алкоголь, дешевий табак і доступні амфетаміни та інша дрянь для населення. Примітивна освіта, особливо т.з. "вища освіта". Деградація до рівня феодалізму, мінімум до середини XIX століття, куди быдло-ыліта вже перемістила країну.

Pridurki проводили перепись населения 20 лет назад. Крепкие бесхозяйственники. Они даже не знают, сколько у них населения. Сколько атомных станций осталось - знают ли?
Клоуны погорелого театра.
Печально наблюдать за агонией страны....
Frant
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