Миша-клиент ИМХО золото для всіх "твердих" валют як долар для гривні: може іноді просідати, може бути стабільним, але глобально курс тільки росте.
На жаль, вже 50 років як поховали золотий стандарт.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 22:35
Миша-клиент ИМХО золото для всіх "твердих" валют як долар для гривні: може іноді просідати, може бути стабільним, але глобально курс тільки росте.
На жаль, вже 50 років як поховали золотий стандарт.
Додано: Сер 16 лип, 2025 10:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 16 лип, 2025 11:29
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику?
Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|