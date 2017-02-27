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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 22:35
Миша-клиент ИМХО золото для всіх "твердих" валют як долар для гривні: може іноді просідати, може бути стабільним, але глобально курс тільки росте.
На жаль, вже 50 років як поховали золотий стандарт.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:45
Миша-клиент написав:
инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:29
budivelnik написав: Миша-клиент написав:
инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику?
Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:48
whois2010 написав:
Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
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