Додано: Сер 23 лип, 2025 19:17

detroytred написав: В тому і проблема місіонерів: вони апріорі не можуть сприйняти інших не з їх світоглядом...

А люди різні. В тому і проблема місіонерів: вони апріорі не можуть сприйняти інших не з їх світоглядом...А люди різні.

Я тобі саме про це.Тільки от що каже теорія ймовірності?Якщо в соціумі 99% тих хто вважає що їм всі винні і тільки 1% вважає що вони керують своїм майбутнім...Що відбудеться з цим соціумом? І в яких часових параметрах?Спочатку 99% будуть дивитись на білих ворон (1% інших) але ці інші поступово будуть жити краще.Як тільки різниця між якістю життя двох груп і небажанням виглядати білою вороною досягне якоїсь величини - так відразу кількість тих хто був масовокою зменшиться на 1-5 осіб....Тепер вже 95% будуть спостерігати за досягненнями 5%Далі сніжна лавина....Томуможновладці потрібні тільки в примітивних суспільствах( бо їх розум в рази вищий ніж середній розум тих кого вони очолюють)але як тільки суспільство ускладнюється, то зникає ймовірність появи людини яка в собі вбере найкращі риси науковця, керівника, вождя, фахівця і так далі...Тому будуть викристалізовуватись групи , які САМІ собі будуть обирати керівників які відповідають загальному бажанню групи..Але в Україні зразка 1990 років - відсутня від слова взагалі група розуміючих капіталізм( і бажаючих працювати по його правилам) і навпаки присутня група з тотальною перевагою в кількості яка хоче жити під патронатом державних рішень..але у Держави НІЧИМ цю групу годувати , тому можновладці повинні приймати не найкращі рішення для НЕІСНУЮЧОЇ групи(капіталістів) а рішення які стабілізують ситуацію.А для перетворень потрібні ресурси.. і ресурси це не тільки товари/кошти/технології...Ресурси це люди які ПІДТРИМУЮТЬ шлях в капіталізм.Ти звичайно скажеш що саме справа можновладців ВИХОВАТИ людину або СТВОРИТИ умови щоб вона ВИХОВАЛАСЬ..От я тобі й пропонуюспробуй створити умови по яким ти виховаєш в собі бачення розвитку а-ля Будівельник..Ти ж розумієш - що без кнута, електрошокера і цвяхів під нігті- швидше ніж за 30 років від тебе цього не добєшся, бо ти вже сформований совок.А інші то такі самі.Місіонерів які можуть побачити збоку мало, якраз ті 5% про які я й толочу...Але після того як 5% добиваються успіху - це є стимулом для менш затятих місіонерів йти шляхом проторованим першими... і то ці нові як правило вже вихованці ПЕРШОЇ хвилі.