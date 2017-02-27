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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11935119361193711938

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:Коли курс рване догори? Фон "недовіри до влади" вже є

А этот фон точно в НБУ, который рулит курсом? Пышный выступил и так сказал? Прикольно...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:14

  Victor8 написав:
  Raymond написав:
  yama написав:Raymond картинка не відкрилась


https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4f0e3e1e58d4e6ca6bbdffa79a473dd2


спробуйте знову!
тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба!
А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!

Это показатель того, что золото очень сильно переоценено как в мире, так и в Украине соответственно.
Не удивлюсь, если золото в мире пойдет к цене платины, то есть 1471.30 USD/t.oz



да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:24

  Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.

Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп :)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:37

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Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
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