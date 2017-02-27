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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лип, 2025 15:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вот сейчас все брошу и сяду ждать прямой эфир
1. В стране много значительно более животрепещущих тем.
2. Те, для кого это действительно важно, знают, когда и где посмотреть результат, не тратя слишком много времени. Болтовня в прямом эфире - это не для финансовых воротил.
Додано: Чет 24 лип, 2025 15:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:05
у нашої газотрнаспортної системи фізично немає можливості закачати потрібний обєм газу за той час що залишився до опалювального сезону (с) Експерди в інтернетах таке розказують ті самі експерди які облажались з блекаутами в сезон 2024-2025
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:07
а за що давали більше хліба ? у вас буде золото буде що обміняти на хліб, чи за горілку і сигарети більше хліба давали? Це я так натякаю що питання валютообміну може не бути головним, а цілком можливо що скоро в ціні будуть вічні цінності
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17
Извините если не по теме, но ф нанс уже не тот.
2025 15:14
Абсолютно никчемный сервис, советую идти к любому конкуренту, пока не оформил страховку рассказывают о безпроблемной жизни а по факту отношение ниже плинтуса. Чтобы не быть голословным рассказываю ситуацию: оформляет супруга полис осаго на транзитные номера, спрашиваем как быть если через 2 дня транзиты поменяются на державные при этом ни вин код ни вдаделица не поменяется - говорят нет пробоем позвоните в полисе изменим номера и все а по факту ничего не делают только кормят завтраками. Для себя принял решение -любой червис только не финанс. Очень обидно- дядя Саша ( если остались такие кто помнит его) такого бы ни то что не одобрил но и разогнал весь отдел страхования
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