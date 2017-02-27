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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:53
_hunter написав:
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод
В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
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moveton
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:29
moveton написав: _hunter написав:
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод
В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
То я про
Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США?
писал.
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:40
_hunter написав:
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ, в отличие от IRS.
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moveton
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:46
moveton написав: _hunter написав:
С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;
т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ
, в отличие от IRS.
Именно так
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:09
moveton написав:
Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?
И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.
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foxluck
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:27
foxluck написав:
И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.
Есть такое. Один из известных обходов (пожалуй, единственный полностью законный). Тем, кто знает про тот налог на наследство. Но какой-нить Гук постоянно трындит, что покупать акции профитных американских компаний, например Гугла, на IBKR - это очень классная инвестиция, а про засаду с наследством помалкивает. Может и сам не знает и продолжает нести это невежество в массы.
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moveton
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