На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:40
Душу й тіло хто положе за нашу свободу?©
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43
ні, не маєш. може дадуть відповідь, може вкажуть напрямок...
на відповідь чому вірогідність напрямку стрімко зростає...
питати ти можеш, а от відповідати тобі не зобов'язані - оце запам'ятай...
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