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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11939119401194111942

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 44
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0
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44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 22:40

Душу й тіло хто положе за нашу свободу?©

  orest написав:Щодо війни,
На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43

  Успіх написав:
  orest написав:Щодо війни,
На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)

ні, не маєш. може дадуть відповідь, може вкажуть напрямок...

на відповідь чому вірогідність напрямку стрімко зростає... 8)

питати ти можеш, а от відповідати тобі не зобов'язані - оце запам'ятай...
Shaman
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