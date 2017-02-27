Додано: Суб 09 сер, 2025 19:14

Visky написав: orest написав: А від учора набрали чинності зміни, внесені постановою Правління НБУ від 5 серпня № 95. Чергова відчутна лібералізація валютних обмежень. Зокрема дозволено репатріацію дивідендів за 2023 рік і багато чого іншого.

Я би не назвав її "відчутною", тим більше "черговою відчутною", чергове між тошки і нічого, хоча час (серпень) вдалий. Основні валютні обмеження, в т.ч. навіть психологічні, збережені повністю. На таку перспективу "лібералізації" ринок не відреагував, продовжилось зниження курсу $

Вітаю, Visky. Приємно читати коментарі не ШІЗверну увагу шановного паньства на те, що за інформацією НБУ міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року, за попередніми даними, становили 43 млрд дол. США.У липні вони зменшилися на 4,5%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.Так, чистий продаж валюти НБУ у липні становив 3 млрд 457 млн дол. США.За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті В ЛИПНІ ВИПЛАЧЕНО 793,0 млн. дол. США, зокрема, 638,5 млн. дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2 млрд 122,1 млн. дол. США, у тому числі: 414,0 млн. дол. США – від розміщення ОВДП. Є питання щодо, хоча б, пере позичення внутрішнього валютного боргу.1 липня 2025 року міжнародні резерви становили трохи більше 45 млрд дол. США. і за червень вони збільшилися на 1,2% та покривали майже 6 місяців імпорту. А зараз поточний обсяг міжнародних резервів ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІНАНСУВАННЯ трохи більше 4 місяців майбутнього імпорту. Ну і щодо імпорту та торгівельного балансу:Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд. Отже, торгівельний баланс за 7 місяців - МІНУС 22,7 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ США, тоді як за 6 місяців він становив 18,3 млрд дол. США.Чітко спостерігається пришвидшення росту дефіциту торгівельного балансу і погіршення стану ЗВР. Наступного тижня нас чекають дуже важкі події. Не виключено, що результатом бурхливої діяльності Трампа і знову допущеного до нього Уіткоффа стане чергове припинення допомоги Україні від США.Тут я навіть не торкаюся тієї теми, що більшість активів в ЗВР - американський борг (облігації), який ризикує відчутно здешевшати найближчим часом і переоцінка вартості стане відчутною (як і щомісячні поповнення за відсотки). Просто дивитися на розмір ЗВР, не враховуючи тенденції і динаміку, цікава але не конче корисна справа.Ну і з огляду на це все Х2 по щомісячній репатріації дивідендів, які яскраво відображаються у чистому продажі валюти регулятором, який відчутно росте щомісяця, абсолютна дурниця. Я розумію, що для проведення зборів акціонерів і підписання протоколів рішень про розподіл потрібен час, комусь може навіть місяць. Але час пройде. Підозрюю, за кілька днів може настати ситуація, коли певний бізнес захоче притримати кошти за експорт, збільшити імпорт (хоча б тої самої електроенергії чи добрив або пального, насіння) і пустити грн з прибутків на закупівлю валюти та виведення дивідендів.