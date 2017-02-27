|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:56
Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:02
asti написав: Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
Сумнівний «бізнес».
Мотлох і сам накопичується, якщо не ходити з лупою і лінійкою по життю , міряючи банкноти.
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:26
Hotab написав: vitaxa2006 написав: yama написав:
хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?
А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....
Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу.
При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову.
Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.
А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.
Я думаю вони приймуть і білими , а звідки любов саме до сихівського ? Там дійсно найдешевше ? Чому не інший якийсь ?
Я просто зараз не хочу нічого в них купувати. Бо буде як з сертифікатом про щеплення, як тільки купив одразу ковід відмінили, тому і тут так само , як тільки щось куплю - війну відмінять. Тому дякую , більше на такі інвестиції я не ведусь.
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:19
asti написав: Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
Мабуть так воно і є
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:46
Investor_K написав:
Мабуть так воно і є
тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:04
prodigy написав: Investor_K написав:
Мабуть так воно і є
тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам
Навіщо ці реверанси? - в одному відділенні кладеш, у іншому забираєш, а піцу замовляєш собі коханому! 😚😚😚
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:52
asti написав: Investor_K написав: Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.
А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?
То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
що значить — «скинув»? Поклав на депо , здав по курсу прийомки ? В обох випадках питаннь більше ніж відповідей. Якщо депо то чи треба буде підтверджувати дохід ? Бо фінсон потім ай яй яй зробить. Якщо здав по курсу , ну так на спреді втратив все.
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:14
Visky написав: orest написав:
А від учора набрали чинності зміни, внесені постановою Правління НБУ від 5 серпня № 95. Чергова відчутна лібералізація валютних обмежень. Зокрема дозволено репатріацію дивідендів за 2023 рік і багато чого іншого.
Я би не назвав її "відчутною", тим більше "черговою відчутною", чергове між тошки і нічого, хоча час (серпень) вдалий. Основні валютні обмеження, в т.ч. навіть психологічні, збережені повністю. На таку перспективу "лібералізації" ринок не відреагував, продовжилось зниження курсу $
Вітаю, Visky. Приємно читати коментарі не ШІ
Зверну увагу шановного паньства на те, що за інформацією НБУ міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року, за попередніми даними, становили 43 млрд дол. США.
У липні вони зменшилися на 4,5%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.
Так, чистий продаж валюти НБУ у липні становив 3 млрд 457 млн дол. США.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті В ЛИПНІ ВИПЛАЧЕНО 793,0 млн. дол. США, зокрема, 638,5 млн. дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;
Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2 млрд 122,1 млн. дол. США, у тому числі: 414,0 млн. дол. США – від розміщення ОВДП. Є питання щодо, хоча б, пере позичення внутрішнього валютного боргу.
1 липня 2025 року міжнародні резерви становили трохи більше 45 млрд дол. США. і за червень вони збільшилися на 1,2% та покривали майже 6 місяців імпорту. А зараз поточний обсяг міжнародних резервів ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІНАНСУВАННЯ трохи більше 4 місяців майбутнього імпорту. Ну і щодо імпорту та торгівельного балансу:
Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд. Отже, торгівельний баланс за 7 місяців - МІНУС 22,7 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ США, тоді як за 6 місяців він становив 18,3 млрд дол. США.
Чітко спостерігається пришвидшення росту дефіциту торгівельного балансу і погіршення стану ЗВР. Наступного тижня нас чекають дуже важкі події. Не виключено, що результатом бурхливої діяльності Трампа і знову допущеного до нього Уіткоффа стане чергове припинення допомоги Україні від США.
Тут я навіть не торкаюся тієї теми, що більшість активів в ЗВР - американський борг (облігації), який ризикує відчутно здешевшати найближчим часом і переоцінка вартості стане відчутною (як і щомісячні поповнення за відсотки). Просто дивитися на розмір ЗВР, не враховуючи тенденції і динаміку, цікава але не конче корисна справа.
Ну і з огляду на це все Х2 по щомісячній репатріації дивідендів, які яскраво відображаються у чистому продажі валюти регулятором, який відчутно росте щомісяця, абсолютна дурниця. Я розумію, що для проведення зборів акціонерів і підписання протоколів рішень про розподіл потрібен час, комусь може навіть місяць. Але час пройде. Підозрюю, за кілька днів може настати ситуація, коли певний бізнес захоче притримати кошти за експорт, збільшити імпорт (хоча б тої самої електроенергії чи добрив або пального, насіння) і пустити грн з прибутків на закупівлю валюти та виведення дивідендів.
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:43
Сибарит написав: orest написав:
Все в руках НБУ, але ЗВР не безмежні.
Вот, вроде, высказывание совершенно неоспоримо, но заставило напрячься и заглянуть в резервы
А там все в порядке. На нынешнем уровне находим с декабря с колебаниями +- 3 млрд. До этого был небольшой рост. Общий уровень резервов таков, что до полномасштабки и не снился. В общем, зря напрягался.
Я начну нервничать, когда упадут ниже 20 млрд
.
orest написав:
Зараз ніхто не має достатніх знань чи досвіду чи інструментів передбачення, які б гарантували розуміння курсу через день, два, десять, місяць. Або я помиляюся...
Небольшая ошибочка в слове "Зараз". Так всегда.
якщо резерви впадуть до 20 ярдів дол, то пити боржомі вже буде запізно. вже якщо втратять десь ярдів 10, то вже почнеться двіж...
а окрім рівня ЗВР подивиться ще рівень держборгу у валюті - й побачите, що він теж на рівні, якого до війни не було. ці цифри - рівень ЗВР та рівень держборгу - вони в нас корелюють...
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:44
Victor8 написав:
Тема про "синие"/"белые"/"зеленые" доллары США придумана для "дополнительного заработка".
Хорошо это, или плохо - вопрос открытый.
Каждый зарабатывает в этом мире, как может))
а може почнемо з пересічних, які чомусь хочуть отримувати лише сині - почитайте навіть останні повідомлення.
