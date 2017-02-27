RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11952119531195411955>
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:43

Зе-5! Або 5К-Зе!)))

  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Вже прийшли гроші "першачкам" :D
(тим, хто перший раз у перший клас) :D
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться :lol:

(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні) ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8570
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:54

  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.

з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:35

  Успіх написав:
  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Вже прийшли гроші "першачкам" :D
(тим, хто перший раз у перший клас) :D
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться :lol:

(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні) ;)

й так Успіх, маринують, ще й як 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:37

Загроза міжнародним резервам: Нацбанку оприлюднив дані щодо дефіциту платіжного балансу

Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда.

У липні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу досяг нового антирекорду - $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд). Такі дані оприлюднив Нацбанк.

Іншими словами, Україна почала витрачати за кордоном більше грошей, ніж отримує з-за кордону. Це може призвести до перевищення відтоку іноземної валюти над її притоком. Причина - перевищення імпорту над експортом товарів і послуг, а також відтік капіталу. Тривалий дефіцит може призвести до скорочення міжнародних резервів і збільшення державного боргу.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд. Частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту – за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.

Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, − до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%).
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zahroza-miz ... lansu.html


Кабмін у своїх оцінках не очікує швидкого закінчення війни та покращення безпекової ситуації в 2026 році;
це негативно вплине на економіку – темпи зростання ВВП значно скоротяться в порівнянні з прогнозом, який передбачав закінчення війни вже цього року (замість 4,5% ВВП наступного року може зрости всього на 2,4%);
погіршення ситуації призведе до більш швидких темпів зростання цін;
негативний сценарій також вплине і на соцстандарти, однак не так суттєво.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ensiya.htm
jump
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 15:20

  Shaman написав: в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.

А на скільки? Буде конкретика?
А може і парі замутимо?
Правда я не впевнений, що доживу до н.р., заздрю вашій впевненості у слові "побачимо"...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13346
З нами з: 30.12.09
Подякував: 706 раз.
Подякували: 3859 раз.
 
Профіль
 
5
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 16:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На днях попалося відео Ілона Маска. Він там ніс якусь нісенітницю, що в цей вересень відбудуться якісь зміни, після яких уже ніколи не буде як колись, гроші втратять свою цінність. Коротше, типу він дізнався якусь таємницю і тп, а скоро всі її дізнаються. Були фрази такого типу: "мама сказала, що планує посадити квіти на подвір'ї, а я не хочу її засмучувати, що її плани вже не актуальні" І така інша хрінь в цьому дусі саме про вересень 2025.
А сьогодні ще Трамп запостив своє фото на фоні Землі і щось там заумне написав, про зміни які неминучі. Хто що про це думає?
Мої прогнози такі:
1) Нічого серйозного, пук в калюжу заради хайпу - 60%;
2) Заявлять, що до нас наближаються інопланетяни (там дійсно якийсь невідомий об'єкт залетів у сонячну систему) - 20%;
3) Об'являть дефолт по зовнішньому боргу США - 20%;
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 01.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 16:47

  The_Rebel написав:Мої прогнози такі:
1) Нічого серйозного, пук в калюжу заради хайпу - 60%;
2) Заявлять, що до нас наближаються інопланетяни (там дійсно якийсь невідомий об'єкт залетів у сонячну систему) - 20%;
3) Об'являть дефолт по зовнішньому боргу США - 20%;

Организуют бесплатную раздачу наркотиков, чтобы Маску не было так одиноко.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8747
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21627 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:57

  somilitark написав:
  Shaman написав: в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.

А на скільки? Буде конкретика?
А може і парі замутимо?
Правда я не впевнений, що доживу до н.р., заздрю вашій впевненості у слові "побачимо"...

ви ж уважно читаєте Сибарита? що Сибарит постійно каже - прогнозування справа невдячна, тому займатися цим не треба - чи якось так. тому - чим більше людина занурюється в те, що впливає на курс, то більше розуміє - факторів дуже багато, й спрогнозувати їх майже НЕМОЖЛИВО. хоча статистика дещо усереднює.

чому оперую цифрою 10%? це умовно на скільки можна девальвувати, щоб народ не почав мігрувати у валюту. але відмовились від постійної девальвації, курс тримають. значить буде стрибок - а от наскільки? при стрибку вже не актуально на щось дивитися. а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:02

  Shaman написав:а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...

Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8747
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21627 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:58

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а про необхідність девалу каже наш торговий дефіцит, який постійно зростає. ось така казка...

Такого масштаба дефицит уже не лечится девалом.

а що тоді робити? бо якщо нічого не робити, то закінчиться все одно девалом, лиша на порядок тоді.

єдине, що цей дефіцит частково обумовлений військовим імпортом. й після війни зі зменшенням допомоги зменшиться й імпорт. а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 11952119531195411955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3631, 3632, 3633
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36321 37923491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 сер, 2025 15:30
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13534915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23484512
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron