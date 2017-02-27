|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:10
Shaman написав:
а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
Сибарит
Повідомлень: 8747
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6474 раз.
- Подякували: 21627 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:23
Сибарит написав: Shaman написав:
а от який дефіцит без цього фактору - питання цікаве, але знає це лише НБУ
Именно поэтому мы не можем судить о возможных стратегиях. Многое будет зависеть ещё и от времени, которое пройдет от прекращения бд до прекращения помощи.
Девал после войны весьма вероятен, но ни сроки, ни глубину сейчас не может предсказать даже НБУ.
Мы не в той ситуации, чтобы что-то далеко планировать. Остаётся жить сегодняшним днём и решать текущие задачи.
але проблема девалу вона є, й всі це визнають. й вирішувати її потроху можна було б й зараз - як поточне завдання. й чого це не роблять, з яких міркувань - мені не зрозуміло. хіба оце політичне міркування, що має бути стабільний курс - це якийсь фетиш влади, хто б не був при владі...
Shaman
Повідомлень: 9604
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
