whois2010 написав:Потроху вимальовується розмір "долга родінє" громадянина. І він виявляється не такий великий, щоб вимагати від 18-ти річної дитини бути готовим віддати життя за це державне утворення.
До таких таблиць непогано додавати дані по розміру сплачених батьками податків, акцизів, ПДВ, зборів і т.і. Тобто, скільки ж сама держава коштує громадянам. Додатково виникає питання, якщо моя дитина народилася у приватній клініці, ходила у приватний дит. садок, лікується у комерційному закладі, начається у приватній гімназії і, сподіваюсь, вищу освіту буде отримувати за межами України, то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?
Популярний розрахунок, і висвітлено питання хто кому Рабінович.
люди - це нафта ХХІ ст., Німеччина, Польща та інші на халяву отримують цінний ресурс
detroytred написав:Я вказує на ФАКТ - що відсутній доступ до повної та достовірної інформації; ще й у багатьох банально не вистачає знань та бажання підвищувати свій рівень знань.
І скажи от мені: якщо навіть по 4 строчкам ти отак... Ну нехай назвемо це непорозумінням один одного...
Ти не хочеш почути про свою концептуальну помилку... Вона проста, але суттєва. Суть її в наступному Кожна проблема - має своє вирішення, і рішення яке закриває наступну проблему-зовсім не підходить до попередньої.. Розшифрую Є три типи країн Бідна______ввп менше 10000 на душу Середня ___ввп 12000-30000 на душу Багата_____ввп більше 30000 на душу Що таке бідна? Бідна це країна в якій люди ще не забезпечили себе по першій сходинці Маслоу.... Грубо -голодні Тобто це країна яка споживає калорії через найдешевші по ціні за калорію продукти Грубо -харчується хлібом-кашею Для такої країни основним є зняття заборон на підвищення власного споживання... Наприклад Совок ЗАБОРОНЯВ будувати будинок на 2 поверхи , чи дачний будиночок більше ніж 6*6метрів , чи вільну продажу Волги ... тобто робив ВСІХ однаковими... Незалежно від знань- в людей совка було випалене залізом БАЖАННЯ виділитись вище над масою. Ба більше , людям в голови ржавими цвяхами забили твердження про ШКІДЛИВІСТЬ БАГАТСТВА. Таким чином в бідній країні а - відсутнє бажання багатіти б - відсутні знання як багатіти г - відсутні ресурси для приватного збагачення. Тому алгоритм дії можновладців в БІДНІЙ країні - такий самий простий Є варіант пряника ( але ж ніхто не вірить після 70 років прозябання обіцянкам про майбутнє) Є варіант кнута - але ж повернути Гулаг не має ні сил ні бажання... Виходить що крах? Ні Є ще одна, при чому максимально розвинутий в совків ознака - ЗАВИСТЬ... Тому Якщо зняти барьєри (законодавчі) про приватне збагачення і перестати клеймити багатих - то як тільки зявляться перші БАГАТІ так відразу десяток зависників спробує повторити шлях цих багатих... І чим більше багатих і більша різниця між бідними/багатими - тим сильніше ЗАВИСТЬ ( а також гемзання жінки/дітей) підштовхують до активізації своєї економічної поведінки. І в залежності від поведінки Держави а - вона буде підтримувати фантазію про справедливість і про те що в бідах винуватий хтось - зміни будуть йти повільніше, бо в частини населення природна лінь вкупі з очікуваннями халявних змін переважить рівень зависті або б - Держава максимально відсторониться і чітко дасть зрозуміти що спасіння утопаючих - діло рук самих утопаючих - те що зробила Польща, зміни будуть йти швидко.
Так от Все щоб ЗАВИСТЬ запрацювала - в Україні вже реалізовано. І на етапі переходу від бідної до середньої - наявність якихось додаткових умов типу збереження капіталу ( зберігати то нічого) чи жорстких умов які для всіх однакові(немає ще цих всіх , є одиниці які вигризли собі в противагу законам які зобовязовували годувати пенсіонерів і при цьому залишатись бідними й далі без майбутнього) - НЕ ПОТРІБНА Ба більше Поки людина збільшує свою продуктивність праці з одночасним збільшенням споживання... - не виникає ніякого НОВОГО капіталу, бо новий капітал можуть генерувати тільки ті в кого продуктивність в три рази вища від середньої а рівень споживання всього в два. Такого щоб продуктивність була в 1,5 рази вищою-а споживання 0,5 ( так як в мене) могли досягти тільки фанати які отримали на протязі свого життя специфічну психологічну підготовку( в мене це 10 років спорту+6 років еліти в армії) Тому Поки рівень ВВП не дійде до 12000 доларів на особу - до того часу оповідання про вплив можновладців-можна засунути під скатертину... бо на цьому етапі можновладці займаються тим самим чим займаються 5% безшабашних - створюють власний капітал І ніякі оповідання про Матрицю і так далі-поки цей власний капітал не буде створений-нікому не допоможуть... І тепер Якщо середній дохід 12000 , то у середнього працівника це 12000, у багатого це 36000, от тоді й виникає ПОТРЕБА в створенні СПЕЦІАЛЬНИХ умов по перерозподілу доходів від праці бо а - вже є що ділити б - разом з задоволенням першої ступеньки піраміди Маслоу - зникає зависть, яку поглинає лінь.. в - внаслідок того що навіть забравши 30% у багатого -він все одно залишається в два рази багатшим від бідного і тому в нього залишається бажання йти вище. Тому для країни з СЕРЕДНІМ доходом на перше місце виступає боротьба з Лінню мешканців. І для країни з високим доходом - на перше місце виступає задача по переконанню своїх мешканців що їм треба навчитись жити створюючи щось для людства( саме тому багаті країни і продукують основні досягнення в науці/техніці)
Добре. Нехай я, по-твоєму, саме не хочу почути свою концептуальну помилку. Ну й що? Ну і все. Ти мені вказав і на це, і на цю мою, як ти вважаєш, концептуальну помилку? Вказав. Міфичним читачам показав? Показав. Вже сотні разів вказав, пояснив. Переконав цих міфичних читачів. Місію виконав. Все.
Мені подобається твій хід думок... Мені не подобаються висновки з цього ходу.. 1 Є причина-є наслідок Причиною появлення моїх відповідей є твоє по 250 колу Можновладці недопрацьовують-Матриця керує.... Якщо казати твоїми словами то ти цю СВОЮ місію виконав і навіщо по 251 колу пробуєш її повторити? Все , тебе почули і запамятали 2 Якщо ти не будеш постійно крутити ПОМИЛКОВУ на мій погляд тезу - то мені НЕ БУДЕ що тобі сказати. Висновок Ти зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження і памятаючи що ці твердження ти вже сотні разів повторював-просто перестаєш їх в чергове тиражувати. Тобто придумуєш щось нове.
detroytred написав:_____________________ Кинь запит-питання: "Ау! Хто тут ще не переконався?" І переконуй їх. Мені-то ти навіщо оце париш???
Я це зроблю обовязково ... після тебе Ти поцікався хто ще не чув твої можновладців-матриць... тоді й зрозумієш чи варто це далі продовжувати
detroytred написав:Ну дочекаєшся, що припиню спростовувати твої перекручення моїх тверджень. Тоді що? І в цьому теж твоя місія? То скажи. Без проблем. Допоможу її тобі виконати.
Я не спростовую твої помилки Я привожу логічні ланцюжки заперечень які б ТОБІ показали де ти помиляєшся. Наприклад ось таки ( я це ще не використовував в дискусії , бо вчора було зарано ти ще не зміг осягнути більш примітивні приклади , але сьогодні можливо в тебе вийде.. От ти СТВЕРДЖУВАВ що в розвинутій країні яб заробив легше/більше... - було таке? І як не дивно це для тебе прозвучить - ти помилявся. Спробую пояснити Є капітал , є оцінка капіталу Оцінка не залежить від матеріальних вкладень а залежить від прибутковості... Так от Частину капіталу я створив працею( я надіюсь що капітал створюється працею-ти вже заперечувати не будеш) , але після того як ВКЛАВ цей капітал в БІЗНЕС... він почав жити так би мовити власним життя... Оцінка величини капіталу в розвинутих країнах відбувається через оцінку АКЦІЙ покупцями цих акцій У нас ринок акцій розвинутий слабо, а тому як оцінити "АТ Будівельник"? Для того щоб мати якісь орієнтири для себе , я розмір бізнесу(акціонерного товариства Будівельник) визначаю через прибуток Тобто вартість АТ=5* річний прибуток..... І тут виникають нюанси В 1997 році я вклав в бізнес 5000 доларів і отримував прибутку 1000.... Сьогодні цей бізнес дає 10000 доларів прибутку, але я не реінвестував в нього ще 35000, 15000 реінвестував-а звідки взялось ще 20000? Не вірна формула - так ніби ні.. А що тоді... А тоді виявляється що цей додлатковий ріст вартості відбувся інфляційно-еволюційним шляхом інфляційний - інфляція долара в Україні вища ніж інфляція долара в Світі , а тому матеріальна цінність якою є бізнес - дорожчає на рівень інфляції еволюційний - якщо ринок збільшує свої масштаби ( більше людей стають багатшими) а бізнесзахопив в 1997 році якусь часточку мікроринку і утримує цю частку до сьогодні - то не дивно що збільшення оборотів-збільшило й прибуток..
Так от В БАГАТІЙ країні, оця еволюційно-інфляційна складова - є на порядок менша ніж в Україні... А тому Якщо в Україні з 350 000 - 400 000 доларів капіталу -я руками(працею/головою) створив 150 000 - то ще 200 000-250 000 - це вплив інфляційно-еволюційної частини.
Тепер розумієш чому на ринку з високими ризиками -вартість капіталу висока? Бо там працювати ВАЖКО , але й ПРИБУТОК в абсолютних числах там вищий.
Я щось не розумію А чому це для ВАС виявилось новиною? Я вже років 10 пишу що ОСВІТА коштує 500 000 на дитину і приводив формулу як це визначити Беремо розмір витрат Бюджету на освіту і ділимо на кількість першокласників , або на загальну кількість учнів і множимо на кількість років навчання... І ці всі оповідання про ПДВ і ЄСВ з акцизами -це димова завіса для тих хто так і не зрозумів як працюють податки. Податки=0,35-0,42 від ВВП - практично в будь якій країні. Видатки на людину порахувати відносно легко освіта - 12 років*50000=600 000 - отримали всі, навіть ті хто потім НЕ платив податки бо НЕ працював в білу пенсія - 10 років * 60000=600 000 - отримали тільки ті хто дожив, але якщо згадати що платило 12 млн з 20 млн , а кількість пенсіонерів 12 млн - виходить що на одного який платив - є один пенсіорер який отримує ( при чому третина цих отримувачів точно не платили собі на пенсію) Отже 600 000 + 600 000 - це прямі витрати на людину... Заходимо з другого боку 12 млн працюючих з середньої в 15000 сплачують 6000 податків і працюють 30 років людина=30 років*12місяців*6000=2,16 млн грн /20 млн тих хто отримува*12млн тих хто платив=1 296 000, але 600 000+600 000=1 200 000.. Виходить що все інше своє життя між закінченням навчання і виходом на пенсію -людина отримала всього 96000 грн за 30 років і в ці кошти входили медицина, охорона.....